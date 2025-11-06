Desmantelan un «búnker» y detienen a seis miembros de un clan familiar por vender droga en la Cañada Real

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga en una operación en la Cañada Real Galiana en la que ha detenido a seis varones de un grupo familiar que suministraban distintos tipos de sustancias estupefacientes.

Los arrestados contaban con una parcela con tres construcciones prefabricadas, dos de ellas usadas como viviendas y la otra para la venta y el consumo de sustancias estupefacientes, donde los agentes han incautado distintas cantidades de cocaína, heroína, hachís y tusibi, numerosos útiles de preparación de la droga para su venta, 179 euros y una katana. En una de las viviendas el morador fue sorprendido arrojando por el inodoro la droga pero los agentes recuperaron varios envoltorios mojados de la tubería.

El interior de una de las edificaciones está diseñado con un habitáculo para el consumo, comunicado a través de una ventanilla con una zona 'bunkerizada' desde donde suministraban la droga, informa la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Desde este 'búnker', protegido con una puerta con tres cerrojos, vendían las monodosis a los consumidores y guardaban la recaudación de la venta.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una parcela en la que la venta de droga se sucedía de forma continuada a lo largo del día y a la se accede a pie y tiene una pequeña explanada en la que los clientes podían entrar con sus vehículos y una vez realizada la compra consumir en los mismos.

Los miembros del grupo se encargaban del punto de venta y contaban con subordinados que ejercían desde el exterior de la parcela encargados del control de acceso y de captar clientes. En el interior una persona de confianza era la encargada de la dispensación directa de la droga y de recibir el dinero. Los detenidos han pasado a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.