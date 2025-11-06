El Ayuntamiento de Madrid clausura la discoteca Teatro Barceló durante un año por superar aforo en unas 500 personas

Tras varias inspecciones de la Policía Municipal, hasta en dos ocasiones la discoteca Teatro Barceló tenía más capacidad de la autorizada generando un grave riesgo para la seguridad de las personas. Por ello el Ayuntamiento dirigido por Almeida habría decretado una sanción de orden de cierre por un tiempo de un año. Según detalla el mundo, había alrededor de 1.500 personas superando el límite establecido por el Consistorio de 990 que fija la licencia. La medida de cierre fue decretada ya desde la semana pasada por la Agencia de Actividades (ADA), dependiente del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y encargada de la tramitación de licencias y declaraciones responsables para actividades.

Sin embargo, la discoteca, traspasada muy recientemente desde la familia Trapote al Grupo Sounds, ha presentado un recurso ante la Justicia para eludir la sanción confiando en que se suspenda la clausura de forma cautelar. La Asociación Noche Madrid, apoya a la mítica discoteca madrileña ya que «llevamos tiempo denunciando que las restricciones de aforo se debe basar en criterios de evacuación y seguridad.