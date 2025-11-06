Dieciocho detenidos por robar 12 toneladas de cobre con destino a chatarrerías de Madrid

La Guardia Civil ha detenido a 18 personas como presuntos autores de 36 robos de cobre en provincias de Extremadura, Castilla y León y Murcia, en los que sustrajeron 65.600 metros de cable -por un valor de 1,7 millones de euros- que tenían como destino chatarrerías de Madrid.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, junto al general jefe de la Zona de la Guardia Civil en esta comunidad autónoma, José Manuel Santiago Marín, han dado a conocer este martes los detalles de la operación 'Ibidem', desarrollada por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Villanueva de la Serena y los equipos ROCAS de Badajoz y Zafra.

El grupo se dedicaba a la sustracción de cable de cobre -12 toneladas han sido recuperadas- perteneciente a instalaciones fotovoltaicas, bodegas, almazaras, molinos, aserraderos y otras fábricas agroalimentarias y llegaron a cometer casi una veintena de robos en menos de quince días.

En la primera fase de la investigación se descubrió que se dividía en dos células y que se desplazaba en furgonetas propias o de alquiler desde Madrid hasta los municipios donde cometían estos hechos delictivos de modo que, una vez cometían el robo, transportaban y entregaban el cable sustraído a diferentes chatarrerías madrileñas.

El pasado agosto, en una segunda fase de la investigación, se interceptó una de estas furgonetas, en cuyo interior la Guardia Civil encontró 3.800 kilos de cable de cobre que acababan de sustraer de la planta fotovoltaica del municipio pacense de Alange. El vehículo con el material fue abandonado al ser sorprendidos por los agentes, como también pasó en Torremocha (Cáceres), donde también dejaron otros 3.000 kilos de cable.

En octubre, durante la tercera fase de la operación, se ha detenido a 18 personas, entre ellas los encargados de las chatarrerías que recibían el material sustraído, en cuyas instalaciones se han intervenido más de cinco toneladas de cable de cobre.

Los robos tuvieron lugar en las provincias de Badajoz, Cáceres, Valladolid, Burgos, Soria y Murcia y a los detenidos se les implica en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, robo y uso de vehículo, usurpación del estado civil y receptación. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Don Benito (Extremadura).