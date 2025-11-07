El tiempo para hoy en Madrid: temperaturas en descenso y lluvias por la tarde

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a un descenso generalizado de las temperaturas, así como lluvias y chubascos a partir de la tarde. En concreto, los cielos se cubrirán de forma progresiva durante la madrugada y permanecerán con brumas en zonas altas. No se descartan heladas débiles en la Sierra. El viento soplará flojo y de componente variable.

Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 14ºC en Madrid; los 3ºC y 15ºC en Alcalá de Henares; los 7ºC y los 16ºC en Aranjuez; los 5ºC y los 14ºC en Collado Villalba; los 7ºC y los 14ºC en Getafe y 4ºC y los 14ºC en Navalcarnero.