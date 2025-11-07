Acceso

El tiempo para hoy en Madrid: temperaturas en descenso y lluvias por la tarde

No se descartan heladas débiles en la Sierra

Un grupo de turistas se protegen de la lluvia con sus paraguas en el centro de Madrid.
Un grupo de turistas se protegen de la lluvia con sus paraguas en el centro de Madrid. MariscalAgencia EFE
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este viernes apunta a un descenso generalizado de las temperaturas, así como lluvias y chubascos a partir de la tarde. En concreto, los cielos se cubrirán de forma progresiva durante la madrugada y permanecerán con brumas en zonas altas. No se descartan heladas débiles en la Sierra. El viento soplará flojo y de componente variable.

Los termómetros oscilarán entre los 5ºC y los 14ºC en Madrid; los 3ºC y 15ºC en Alcalá de Henares; los 7ºC y los 16ºC en Aranjuez; los 5ºC y los 14ºC en Collado Villalba; los 7ºC y los 14ºC en Getafe y 4ºC y los 14ºC en Navalcarnero.

