Trabajo repartiendo paquetes por Madrid: “Esto ya no es normal”

Madrid es una ciudad en constante movimiento, donde la vida cotidiana de miles de personas se entrelazan entre calles y espacios públicos. Más allá de las comunidades de vecinos, en las que la convivencia suele ser uno de los términos más importantes a cumplir cuando vives allí, existen trabajos testigos de episodios únicos.

En el caso de la capital, son muchas las labores diarias que implican un contacto directo, pero el puesto de repartidor es uno de los más demandados. Con el auge del comercio electrónico, es raro no ver entrar a un repartidor a diario en una comunidad de vecinos. Sin embargo, aunque muchas desconocemos la labor que desempeñan, las redes sociales se han vuelto un portal de conocimiento sobre este tipo de trabajos.

La realidad insólita de un repartidor en Madrid

En TikTok muchas veces se viralizan momentos que aunque son cotidianos, poca gente es consciente de ellos. Es el caso de un repartidor (@soyamazonier) que en sus redes sociales comparte momentos de sus jornadas laborales. Esta vez, una experiencia en una comunidad de vecinos de Madrid, le dejó con un panorama que no se esperaba.

"En el portal, abajo del todo, al lado de los buzones, un chaval cortándole el pelo a otro, con sus maquinillas, bueno, ya lo habéis visto, con sus maquinillas, su silla, su mantel de estos que se pone por encima. What the fuck, baby?", explicó el repartidor con sus propias palabras. Esta imagen se ha convertido en símbolo de las "cosas raras" que se encuentran en el día a día del trabajo de reparto en Madrid.

El vídeo, que dura apenas unos segundos, deja claro que para este repartidor "esto no es normal". Sin embargo, el vídeo ya tiene más de 70.000 visualizaciones y casi cien comentarios en los que los usuarios han dejado claro sus opiniones frente a estas situaciones.

Entre memes y surrealismo

La red social de Meta se llenó rápidamente de respuestas a este curioso vídeo, donde la comunidad digital mostró una mezcla de humor, sorpresa y debate sobre la realidad que atraviesan muchos trabajadores en Madrid. "El verdadero corte delivery", escribió uno haciendo una mezcla de la situación. Otros, sin embargo, han intentado normalizarlo, con comentarios como: "Ahí tienen buena luz" o "Mientras no se corten el cuello...".

Aún así, no faltaron los mensajes a favor de esta actividad, poco común en una comunidad de vecinos. "Si luego lo recoge todo, ¿Qué problema hay?", defendía un usuario. "Yo corto el pelo también en el portal. Cuando estás empezando y no hay dinero hay que buscárselas", comentaba otro. Sin embargo, la mezcla de opiniones no deja de lado lo que opinarán los propietarios, dueños igual de ese espacio público.

Más allá de si la actividad que se estaba llevando a cabo era legal o no, la cuestión radica en el uso de un lugar público, el cual se mantiene por todos los vecinos que conviven en él. Hay que tener en cuenta que la luz, a la que tiene enchufado el material, y el mantenimiento del portal es un gasto que pagan todos. Así como dice un usuario al comentar el TikTok, "los vecinos deben flipar".