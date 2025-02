Vacaciones de Semana Santa: llega un puente de cuatro días a Madrid

Atrás han quedado la Navidad y la Nochevieja... incluso ya nadie se acuerda de Reyes, que este año fue un lunes. Ahora, muchos miran a la Semana Santa: esas son las próximas festividades con las que podemos contar para poder tener unos días en los que desconectar del trabajo o de los colegios. Es posible que, si has consultado cuándo será este periodo festivo, te hayas sorprendido al ver lo tarde que es este año.

La Semana Santa 2025 se celebrará este año entre el 13 de abril al 20 de ese mes. El pasado año, las fechas fueron del 24 al 31 de marzo.

En la Comunidad de Madrid se podrá disfrutar de un puente de cuatro días. Serán festivos el 17 de abril, Jueves Santo; y el 18 de abril, Viernes Santo

Cosas de la luna

La fecha de inicio de la Semana Santa no es baladí. Se calcula en función de cuándo es la primera luna llena de primavera. En concreto, el domingo de Pascua de Resurrección debe ser el siguiente a la primera luna llena de esta estación. Además, la luna llena con la que se fecha la Semana Santa no tiene por qué corresponder con la que observamos desde el cielo, ya que para la Semana Santa se usa como referencia la luna llena astronómica. También hay una horquilla temporal que entra en juego: la Semana Santa no puede tener lugar antes del 22 de marzo ni después del 25 de abril.