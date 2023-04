Villacís presenta su lista para el 28M y quita hierro al abandono de concejales: "Ellos no son Piqué, no tengo que dedicarles una canción"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha presentado este martes a los candidatos que conforman la lista electoral que concurrirá junto a ella en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Un equipo que deja fuera a seis de sus actuales ediles y ratifica únicamente a tres para la lista electoral de los próximos comicios: Miguel Ángel Redondo (Economía), Mariano Fuentes (Desarrollo Urbano) y Silvia Saavedra (Transparencia y Coordinación Territorial).

“Muchas de las personas que presentamos hoy no quisieron estar en la política en 2019 porque tenían mucho que perder”, ha señalado Villacís. Por eso, “el mensaje que se lanza hoy es de gran valentía”, ha añadido, apuntando al fichaje que varios de sus concejales han hecho en los últimos días por el PP o que han abandonado el proyecto. “La gente que se queda, que apoya, que tiene convicciones, la gente que es íntegra es la que está en todos los momentos”. Por este motivo, ha querido resaltar que la lista que se presenta este año es “la lista de la honestidad, de la integridad, la lista de los valientes, de la gente que uno querría tener al lado en todos los momentos de su vida”.

Sin embargo, la vicealcaldesa ha subrayado que trata de “consumir el menor tiempo posible en pensar en los que se van”, ya que cada cual lo hace “por distintos motivos”. “A veces hay que explicarlo, pero la política es muy dura”, ha aseverado, subrayando que “uno está expuesto a situaciones que no son verosímiles en otros ámbitos y eso es la realidad que me han transmitido algunos de ellos”. Así, ha querido apuntar que “ellos sabían previamente si iban o no a estar en mi lista”, por lo que ha quitado hierro al asunto: “Ellos no son Piqué, no tengo que dedicarles ninguna canción”. “Soy profundamente liberal, creo que cada no tienen que hacer lo que le dé la gana”, por lo que prefiere “pensar en la gente que está, que son perfiles muy potentes”.

Una apuesta “mejor que la de 2019”

En cuanto a la apuesta de Cs para las elecciones del 28M, Villacís ha explicado que se ha elaborado sabiendo que “son quizás las elecciones más trascendentales que afrontamos como partido”. “Después de la tecnocracia presentada en 2019, hoy estamos aquí con una lista mucho mejor que la presentada entonces”, ha señalado. “Si con aquella lista hemos gobernado para todos los madrileños y lo hemos hecho bien en cuatro años en los que hemos tenido que afrontar situaciones difíciles, como un gobierno de coalición en el que no había experiencia, una pandemia… ahora lo haremos mucho mejor”, ha asegurado la vicealcaldesa, recordando, además, que en este tiempo el equipo de Cs en el Ayuntamiento de Madrid “no ha presentado ningún escándalo”.

De esta manera, Villacís ha señalado que “más del 90% de las encuestas nos dicen que entramos al Ayuntamiento, así que algo estaremos haciendo bien”, y ha procedido a presentar a su equipo. Entre los puestos del uno al diez, encabezado por la propia Villacís, se presentan Silvia Saavedra, Mariano Fuentes, Miguel Ángel Redondo, Hugo Moreno, Belén del Pozo, Eduardo Torres, Ana García, Juan Trinidad y Belén Ortiz.

“El Madrid que tenemos hoy es infinitamente mejor que el que nos encontramos”, ha asegurado la vicealcaldesa, “y eso es gracias a políticas de urbanismo como las desarrolladas por Mariano Fuentes con la operación Chamartín, que ahora se estudia a nivel internacional”, o como las desarrolladas por “Miguel Ángel Redondo, al frente del área de Economía o al trabajo de Silvia Saavedra, sin el cual 6000 personas se habrían ido a la calle durante la pandemia”. “Todo ello o tenemos gracias a gente que trabaja silenciosamente, pero de forma muy eficaz”, ha asegurado.

Contra la política de extremos

Por último, Villacís ha reclamado que “las políticas en España no las pueden dictar ni Ortega Smith ni Sotomayor”. “Si no hay liberales lo que va a haber es radicalidad”, ha dicho, convencida de que “la izquierda da por perdido Madrid”. “Pedro Sánchez tiene un candidato en Madrid y se llama Ortega Smith, porque quieren que a Madrid le vaya mal con una persona al frente” como el candidato de Vox, del cual “ya tenemos un banco de pruebas en Castilla y León en la persona de Gallardo”.

En cuanto a si volvería a pactar con Almeida, asegura que lo primero es que van a trabajar por tener la mejor representación el día 28 de mayo y, después están “convencidos de que se puede y se debe pactar mejor”.