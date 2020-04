En el confinamiento gastamos un 40% más en la comida del perro

Desde el estado de alarma los españoles van a los supermercados y en muchas ocasiones comprando como si no hubiera un mañana, carros y carros llenos de comida y caprichos pero no solo para los humanos de la familia, también para los perros. Según Nutritienda, tienda online de productos de salud, belleza y para mascotas, “los españoles gastaban una media de 1.200 euros al año en cada perro, de los que un 80 % de estos gastos van destinados a la alimentación, lo que vienen a ser unos 80 euros al mes. Pero desde el inicio del confinamiento este gasto ha aumentado en un 40 % hasta los 112 euros”.

Pero, ¿se compra más comida o se ha variado la alimentación? Según esta tienda online. "el 92 % de los dueños invierten en comidas “de marca” ya que considera que la calidad es primordial.

“No todo tipo de alimentación vale para todos los perros, por lo que copiar la alimentación de un vecino o simplemente “coger por coger” de todo en el supermercado puede no ser sinónimo de éxito. Los alimentos comerciales para perros pueden ser muy variados, pero se clasifican en dos grandes tipos: en alimentos húmedos o secos según su contenido en agua”, indica Nutritienda que ha elaborado una pequeña guía para que los dueños sepan qué es lo más conveniente en lo que a su alimentación se refiere.

Comida húmeda

La comida húmeda puede representar una excelente opción de alimentación para todo tipo de perros. Según indican en su guía, los principales beneficios de la comida húmeda en una mascota son

Aporta al perro una hidratación extra .

Se sacia antes y controla su peso

Aporta nutrientes de calidad

Su aroma y sabor facilita su ingesta

Es fácil de masticar

Frente a los aspectos negativos:

No toda vale

Ojo con el sobrepeso

Es de consumo inmediato

Su mantenimiento es más complicado

Cómida seca:

En cuanto a los piensos, que suelen presentar una composición más equilibrada, las ventajas son:

Es más fácil de almacenar y dura más tiempo

Es más rentable

Engorda menos

Es bueno para su dentadura

No son necesarias grandes raciones

Ensucia menos

Y las cosas a tener en cuenta:

Ojo con la hidratación

Vigilar la calidad

Según Noelia Suarez, directora de comunicación de Nutritienda.com, “En los tiempos que corren nuestros perros están demostrando, una vez más, ser los mejores amigos del ser humano, en muchos casos porque es el único ser querido al que podemos ver ya que no solo es un desahogo sacarles a pasear, su compañía está resultando vital en estos momentos tan complicados y especialmente en los hogares en los que hay niños o personas que viven solas".

Suarez recuerda que la mejor forma de alimentar al perro es con una combinación de comida seca y húmeda. “Debemos preocuparnos por su salud y su alimentación, igual que hacemos con nosotros mismos. La elección de un único tipo de comida no es lo más correcto, así que salvo indicaciones veterinarias o necesidades concretas, los expertos de Nutritienda.com recomiendan la combinación de alimentos secos y húmedos para tener una alimentación más equilibrada”.

También recomienda supervisar las proporciones de energía y nutrientes, " para que no excedan las necesidades de nuestro perro, algo que muy probablemente haya cambiado por la situación actual ya que no darán esos largos paseos o practicarán sus ejercicios en las calles. No todos los animales son iguales, pero lo ideal en un perro adulto es que la alimentación contenga aproximadamente un 70 % de carne y un 30 % de verduras, sin olvidar las grasas y aceites esenciales, y evitar los productos con exceso de cereales, potenciadores del sabor, conservantes y edulcorantes", matiza.