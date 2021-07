Mallorca, de destino turístico a isla del hidrógeno

El hidrógeno no es solo el elemento más abundante del universo, sino que es uno de los protagonistas indiscutibles de la llamada descarbonización. De hecho, tanto la Unión Europea (UE) como los Estados miembros están priorizando la economía verde del hidrógeno en sus estrategias de recuperación. El secreto de su poder reside en que posee mayor energía de combustión por kilo que cualquier otro combustible, lo que se traduce en una mayor eficiencia por peso. De hecho, el hidrógeno ofrece entre dos y tres veces más energía que la mayoría de los combustibles comunes: gasolina, diésel y gas natural. Además, a diferencia de otros combustibles basados en el carbono, no produce subproductos nocivos con su combustión ni emisiones contaminantes de CO2.

Como materia prima ya es altamente usado en la industria, pero existe una forma de producirlo completamente libre de emisiones. Se trata del hidrógeno verde, que se obtiene a través de una reacción química denominada electrólisis. Por este proceso, se separa el oxígeno del hidrógeno presentes en el agua, gracias a la aplicación de una corriente eléctrica, en este caso obtenida de fuentes renovables. Esto lo diferencia del llamado hidrógeno gris o el azul, ya que ambos se obtienen a partir del gas natural. Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el verde evitaría la emisión de las 830 millones de toneladas anuales de CO2 que actualmente origina el hidrógeno producido mediante combustibles fósiles. «El H2 es una pieza fundamental para descarbonizar la actividad industrial y el transporte, dos sectores que requieren palancas complementarias a la electrificación por su alto consumo energético. Ahora mismo el hidrógeno verde representa solamente el 4% del total consumido», explica Belén Linares, directora de innovación del área de energía de Acciona.

La multinacional española está inmersa en el proyecto «Power to Green Hydrogen Mallorca» junto al Govern balear, Enagás, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), el Gobierno español y la Unión Europea, entre otros partners. La idea es convertir la isla en un ecosistema de generación de hidrógeno verde. De esta manera, Mallorca se convertirá en el primer ejemplo de economía insular basada en H2. Por un lado, se construirá una planta de producción de hidrógeno renovable, llamadas coloquialmente electrolizadoras, que estará alimentada por energía fotovoltaica. Con el combustible renovable obtenido, unas 300 toneladas al año, se alimentará a varios sectores de la isla como industria y transporte, hoteles, puertos, coches de alquiler e incluso edificios públicos. De esta manera, el hidrógeno servirá tanto para mover los buses de Mallorca o los ferrys, como para ayudar en las operaciones portuarias. Incluso, se está considerando la posibilidad de inyectarlo a la red de gaseoductos para descarbonizar el suministro de gas. Se calcula que gracias a esta tecnología, la isla dejará de emitir 20.700 toneladas de CO2 al año.

Otro elemento clave del proyecto es que está diseñado para ser replicable en otras islas. De hecho, se van a llevar a cabo estudios para evaluar su viabilidad en las islas de Valentia (Irlanda), (Irlanda), Ameland (Holanda), Tenerife (España), Madeira (Portugal), y las islas griegas.

Este proyecto ha sido seleccionado por la Comisión Europea para recibir 10 millones de euros de financiación, la segunda mayor subvención concedida por este organismo a un proyecto de hidrógeno verde y la primera a un país mediterráneo. Europa aprobó en 2020 su Estrategia del Hidrógeno con la que quiere instalar al menos 6 GW de electrolizadores y producir un millón de toneladas de hidrógeno verde para 2024. España también está volcada con este combustible, ya que cuenta con altos niveles de recursos renovables. De hecho, el gobierno presentó su propia hoja de ruta del hidrógeno en octubre de 2020. «Proyectos como Power to Green Hydrogen Mallorca nos sitúan como tecnólogos pioneros en un proyecto integral de desarrollo de la economía del hidrógeno. Con esa baza, nuestro objetivo es abordar las oportunidades de otros proyectos que se incluyan en las hojas de ruta del hidrógeno de la Unión Europea y de España, ambas ligadas a los mecanismos de recuperación económica. Los objetivos de descarbonización de empresas del sector industrial y de transporte abren también un mercado incipiente que requiere know how y capacidad de ejecución», dice Linares.