El Constitucional anula el pago de 7 millones que Hacienda reclamaba a Acciona

El Tribunal Constitucional ha revocado, por no ser conforme a derecho, una resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que obligaba a Acciona a responder por más de 7 millones de euros que, según la Agencia Tributaria, no se habían tributado correctamente en varios periodos comprendidos entre 2008 y 2012. El conflicto comenzó en 2014, cuando Hacienda comunicó a Acciona dos deudas fiscales pendientes tras la absorción en 2011 del Grupo Entrecanales y sus filiales. Las regularizaciones venían motivadas por la compra de acciones a su socio Jelico Netherlands, residente fiscal en Holanda. Según la Agencia Tributaria, en esta operativa existió un reparto de dividendos que no había tributado ni en España, ni en Holanda, ni en ningún país miembro de la UE.

Un espacio digital en la transición energética

La Fundación Repsol ha presentado «Open Room», un espacio digital en el que se abordarán las claves de la transición energética de manera abierta y accesible. En este espacio se abordarán cuestiones como la economía circular, la eficiencia energética, la movilidad, el hidrógeno, los carburantes sintéticos, los mercados de carbono o las soluciones climáticas naturales.

Amper creará un parque fotovoltaico para Enel Green

Enel Green Power ha seleccionado al Grupo Amper para construir un parque fotovoltaico en La Cerca (Málaga) por 11 millones de euros. Dentro del Plan Estratégico previsto para el periodo 2021-2024, Amper creó recientemente en Nervión una nueva sección de renovables para participar en las inversiones previstas como consecuencia de la transición energética.

El consejero de Solaria apuesta por la compañía

Solaria ha informado a la CNMV de que su consejero delegado, Arturo Díaz-Tejeiro, ha elevado su participación en la compañía tras la compra de un paquete accionarial de 130.000 títulos, a un precio de 13,67 euros por acción. Esta operación se suma a las realizadas por el directivo el pasado febrero, cuando aumentó su presencia en la firma con 82.827 acciones.

Elecnor avanza en la financiación sostenible

El Grupo Elecnor ha reestructurado sus fuentes de financiación a largo plazo, que pasan a ser sostenibles al cumplir con los requisitos de los «Sustainability Linked Loan Principles». La compañía acaba de firmar una novación del Contrato de Financiación Sindicada que formalizó en el ejercicio 2014, que ya contaba con novaciones en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, y que le permitieron sucesivas ampliaciones del plazo de vencimiento y mejora de las condiciones.

Excesivo consumo de metales en la UE

La Unión Europea tiene el 6 por ciento de la población mundial pero absorbe entre el 25 y el 30 por ciento de los metales de todo el planeta. La tendencia crecerá por el desarrollo de las tecnologías verdes y digitales, advierten grupos ecologistas, que reclaman una reducción del consumo de recursos en el continente. Amigos de la Tierra y Oficina Europea del Medio Ambiente han publicado un estudio que señala que cada europeo consumirá un 63 % más de metales en 2060.

Construcción de un parque eólico para Forestalia

El proveedor de infraestructuras para energías renovables GES ha cerrado un nuevo contrato en Zaragoza para construir el parque de las Majas 6A para Forestalia. Se trata de una instalación de 49,5 MW formada por 13 aerogeneradores de 3,8 MW cada uno, cuya construcción ha comenzado en julio y que se prolongará durante 9 meses. GES será responsable de los trabajos de ingeniería y construcción del proyecto. El parque comenzará a operar en junio de 2022.