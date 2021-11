Menos descuentos y productos que no llegan. Así será este Black Friday

Noviembre y diciembre encadenan una sucesión de citas de marketing que estimulan el consumo de productos online como el Black Friday y el Cyber Monday. Pero , ¿sabemos su coste medioambiental? A juzgar por los múltiples informes que han aparecido desde 2014 cuando llegó a España esta cita del comercio online parece que sí. Aun así no está demás recordar algunos. En diciembre de 2020, la organización Oceana publicó el informe «El problema plástico de Amazon revelado ». En él descubrió que el gigante del ecommerce generó 210 millones millones de kilos de residuos de envases de plástico en 2019, año en el que entregó 7.000 millones de paquetes. La cifra incluye almohadillas de aire, envoltorios de burbujas y otros artículos y, dice Oceana, que solo las almohadillas darían la vuelta a la Tierra más de 500 veces.

También Green peace cuenta con sus propios informes y recuerda que «Los envíos rápidos y a domicilio requieren de tres veces más energía que los habituales. Sólo en China en 2018 se generaron 13 millones de toneladas de emisiones con la entrega urgente, además de 9,4 millones de toneladas de residuos (en peso, unas 3,5 veces la cantidad de té que produjo ese año». En Estados Unidos tampoco se quedan rezagados y, según la Agencia de Protección Ambiental, el embalaje de este comercio ya representa el 30% de sus residuos sólidos urbanos.

Los datos sobre las consecuencias que tienen para el medio ambiente citas como la de hoy son abrumadoras. abrumadoras. Además, no se limitan a los embalajes o las emisiones del transporte. transporte. En el top 5 de los productos más comprados online figuran la moda en un primer lugar, con un 69% de menciones o los «dispositivos «dispositivos móviles que se posicionan en el cuarto lugar con un aumento de tres puntos porcentuales», dice el informe informe sobre consumo en España editado editado por el Observatorio Cetelem (Cetelem es una de las marcas comerciales comerciales de BNP Paribas). En la edición de 2019, el Observatorio incluyó en el análisis un nuevo sector, sector, el gaming, ya que un 40% de los encuestados afirmaba haber comprado comprado algún producto de este tipo a través de internet durante el año de la pandemia.

Los residuos textiles y los de aparatos aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son de los que menos se reciclan. reciclan. En cuanto el textil, se calcula que a día de hoy menos del 1% de la producción se recicla (de hecho, para 2022 se espera un cambio normativo normativo que obligue a las empresas a no destruir las prendas que no han vendido). En cuanto a los RAEE, basta hacer referencia a los datos de la ONU que afirman que en 2019 se generaron en el mundo unos 53,6 millones de toneladas métricas de estos residuos, lo que representa un incremento del 21% en tan solo cinco cinco años y un incremento anual de unos dos millones de toneladas.

Para 2030 se prevé que la cifra alcance alcance los 74 millones de toneladas. «Black Friday es el máximo exponente exponente de un modelo extractivista que no tiene en cuenta los límites del planeta y que promueve el consumo consumo de usar y tirar. No podemos seguir consumiendo como si no hubiese un mañana y enviando a vertederos materiales valiosos en lugar de reintroducirlos en la fabricación fabricación de nuevos productos, lo que es en esencia la economía circular. Frente al consumismo y a la obsolescencia, obsolescencia, todo se resume en simplificar simplificar nuestra vida, necesitar menos para vivir mejor, apostar por la calidad, calidad, por lo local, por compartir, por reparar, por cuidarnos y, por supuesto, supuesto, disfrutar de hoy y de mañana», mañana», explica María Durán, responsable responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra. La entidad cuenta con dos campañas llamadas alargascencia y #Retoresiduocero #Retoresiduocero para combatir este tipo de campañas de marketing.

Y es que no hay que olvidar que estas citas están diseñadas a la medida medida del comercio online y que este se ha disparado durante la pandemia. pandemia. De hecho, según datos publicados publicados por la CNMC en el primer trimestre del año 2021, el ecommerce ecommerce alcanzó los 12.400 millones de euros en ventas, aumentando un 2% la cifra de hace un año. EuroNews recuerda que en 2020, se superó el récord de compradores en línea, con un crecimiento del 22% en comparación comparación con el año anterior. Para este medio, además, esta campaña de 2021 las compras pueden producir producir 386.243 toneladas de CO2, es decir el equivalente a 215.778 vuelos entre Londres y Sydney, el mismo peso que 3.679 ballenas.

Este año, además, estas citas, se enfrentan, a una situación nueva generada por la crisis sanitaria. Los sobrecostes de los fletes, los retrasos por la falta de contenedores y la falta falta de materias primas hacen que más de un cliente se encuentre con su orden cancelada o con que no recibirá el producto a tiempo. «Nos encontramos con que las comercializadoras comercializadoras online tienen problemas de suministro y que hay minoristas que han tenido que limitar su catálogo catálogo porque hay productos que no pueden servir. Se trata de una situación situación en la que se ha juntado todo: como consecuencia del Covid ha habido fábricas que han dejado de producir, faltan contenedores y estos estos han multiplicado su precio hasta hasta por diez. A eso hay que sumar la congestión en los puertos, etc.», explica explica Eduard J. Álvarez Palau, profesor profesor de Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Fraude

Como consecuencia de todo esto está en riesgo el punto fuerte de estas estas citas, los descuentos. Según un reciente informe presentado por la consultora KPMG («El acelerón del consumo y la crisis de la cadena de suministro»), esta campaña será más cara y habrá menos productos en descuento. Es decir, gastaremos más y compraremos menos. Lo que no está claro es lo que crecerán las ventas y es que «parece que en volumen volumen será una campaña parecida a la de 2020», matiza Álvarez.

No es de extrañar que aparezcan algunas voces que ya llaman a la cita de hoy el black fraude. De hecho, desde hace seis años la Organización Organización de Consumidores y Usuarios estudia la verdad de las fabulosas bajadas de precios para concluir que solo ha habido dos años (2015 y 2018) en el que se ha verificado una bajada real de precios (lo comparan con los que marcaban las etiquetas 30 días antes de la cita, porque algunos algunos comercios, parece ser, que suben suben los precios días antes para luego volver a etiquetarlos ya con el supuesto supuesto descuento). Por si fuera poco, otro estudio de esta semana, publicado por DS Smith, proveedor de packaging, afirma que más de 14 millones de artículos llegarán rotos o en malas condiciones y habrá que devolverlos.

Por muy conveniente y sostenible que pretendan ser, las campañas de consumo de estos días dejan una huella cada vez menos justificada sobre el planeta. «Nuestro sistema de producción descentralizado no es sostenible. Es algo difícil de arreglar arreglar a menos que se computen todas las emisiones, también las del transporte, transporte, en los costes de los productos. Otro mecanismo puede ser la tasa por el comercio online y que no cueste lo mismo recibir la compra en casa que ir a recogerla», concluye Álvarez.

Día del soltero

En China el furor de las compras de finales de año comienza el 11 de noviembre, momento en que se celebra el Día del Soltero. Esta cita, que representa el amor hacia uno mismo, tiene lugar cada año desde principios de los 90 y representa en ventas para el comercio online más ganancias que el Black Friday, el Cyber Monday y el Amazon Prime Day juntos. Lo llamativo de este año es que el presidente Xi Jinping afirmaba antes de la cita que el objetivo de esta campaña no eran las ventas sino un crecimiento sostenible. Quizá sus palabras estaban influidas por la celebración de la Cumbre del Clima en Glasgow, aunque lo cierto que es el gigante Alibaba, gran beneficiario del Día del Soltero, ha generado un volumen de ventas de unos 73.800 millones de euros, unos 10.000 millones más que hace un año.