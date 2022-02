Cita madrileña entre vinos y flamenco

Hay una verdad implícita, que aunque no esté escrita entre las catorce leyes universales, los amantes del vino lo sabemos: «Un buen vino es el mejor acompañamiento para un momento especial».

Si bien en España nos sobran lugares para disfrutar de sus bondades, Madrid nos ofrece una cita imperdible en uno de los puntos más famosos del país. Se trata del Corral de la Morería, el primer tablao flamenco con estrella Michelin, el cual cuenta con una deliciosa colección de más de 1.000 vinos diferentes procedentes de Jerez. Sus espectáculos son conocidos a nivel internacional, como resultado del momento memorable que regala el zapateo y rítmo de los mejores bailaores de España. Sin ser esto suficiente, el hecho de estar rodeado de tanto arte, no ha sido impedimento para ampliar la calidad de la una experiencia única, pues todo viene acompañado de menú de primera categoría y como ya hemos mencionado, un vino de colección. Corral de la Morería cuenta con una de las bodegas más completas de España, que incluye una parte dedicada a las botellas viejas, lo que la convierte en la carta de vinos de Jerez más importante del mundo. El consumo de vino de Jerez no se limita sólo a España, las exportaciones de esta bebida han aumentado en los últimos años. En concreto, en 2021 se han exportado 20,9 millones de litros de vinos de la Denominación de Origen Jerez y Manzanilla en Europa, América y Asia. La calidad en la experiencia que se ofrece en este escenario enamora a diario a turistas de todo el mundo; sin embargo, no hay mejor momento para llevar arriba el orgullo español que durante este tiempo de zapateo y vino del bueno. «Arte, comida y vino» qué más podemos pedir, en Madrid lo tenemos todo.