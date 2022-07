Medición de impactos ambientales, una necesidad para las pymes

El mercado de productos de bajo impacto ambiental está incrementándose muy notablemente. Tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Ya no es una originalidad querer consumir productos sostenibles, ni una excepción idearlos, desarrollarlos y comercializarlos.

Al mismo tiempo que crece ese mercado, la información de los consumidores y su exigencia de que lo que se anuncia como sostenible, realmente lo sea, también va a más. Por ello que todo aquel producto o servicio que se promocione como de bajo impacto ambiental o aquella empresa que quiera demostrarlo de manera fiable necesita saber dónde están sus puntos fuertes y, también las áreas de mejora.

Así nació Dcycle. Para ayudar a las empresas a demostrar que sus productos son lo que dicen. Tras esta iniciativa están tres jóvenes, Jacobo Umbert, Juanjo Mestre y Luis Escámez, que en septiembre de 2021 proyectaban crear una plataforma oline para comercializar productos de diseño sostenibles: «decoración, moda, mascotas, bicicletas, etc. Con la mirada puesta en ayudar a las empresas a crecer en la accesibilidad de sus productos sostenibles y también facilitar un consumo más responsable», explica Jacobo Umbert.

Pero la realidad se impuso «porque no todos podían demostrar, o al menos demostrarlo fácilmente, esas características. Que no es que no fuera cierto, porque eran todos más sostenibles que la media del mercado. Pero les faltaba conocimiento profundo sobre el porqué de su bajo impacto, esa gestión de justificarlo y demostrarlo, no la tenían hecha». Así que dieron un giro al proyecto. Y solo nueve meses después, comenzaron otra etapa.

Conscientes de que «lo que no se puede medir no se puede mejorar, si existen métricas de todo, consumo de agua, de energía, etc., nos planteamos qué podíamos ofrecer, sobre todo a pymes que no disponen de capital ni tiempo para utilizar herramientas complejas, para mejorar sus productos y contarlo a sus clientes». Así, se centraron, precisamente, en ofrecer soluciones y servicios que cubrieran ese hueco para ese tipo de empresas. De manera que, a día de hoy, «lo que hacemos es medir el impacto impacto de la actividad o de los productos de una empresa y, con este diagnóstico, ayudarles a mejorarlo y reducirlo. Y, después, a comunicarlo a sus partes interesadas en esta información. Que pueden ser, no solo los clientes, también inversores, bancos, administraciones o, incluso, proveedores».

Para Umbert este servicio es útil para las empresas no solo para mejorar sus procesos y productos «les ayudamos a incorporarse a toda esta revolución del mercado que engloba la sostenibilidad. Hay muchas oportunidades para el cambio, pero también son muchas las pymes que no saben por dónde empezar».

Diversificación de servicios

Para ellos, el principio implicó, primero trabajar en un espacio prestado y con medios económicos limitados a sus propias reservas. Si bien tuvieron pronto la oportunidad de acceder a varias posibilidades de financiación para desarrollar su tecnología, marketing, etc., como «un crédito ENISA Joven 2021, una subvención Neotec 2022 y una ronda de inversión de un millón de euros. Además, pudimos acceder a la incubadora de startups Lanzadera».

Actualmente ofrecen servicios de análisis de ciclo de vida, medición, reducción y compensación de huella de carbono, y comunicación. Y los sectores en los que hasta ahora han recurrido más a ellos son moda, industria, Bcorps, etc. Además, para empresas de ámbitos más diversos, también ayudan a gestionar los procesos para las certificaciones ISO 14001.

Accesibilidad y facilidad

Como startup que es, la base de su actividad es tecnológica y una de las características es que «tratamos no solo de dar el servicio a nuestros clientes, también de que sea muy fácil para ellos obtener los resultados».

Han recopilado herramientas de análisis de todas las fuentes disponibles «bases de datos públicas, que son metodologías de cálculo, con las que se toman los datos primarios de materiales, localizaciones, etc. y ordenan todos los impactos ambientales posibles de cualquier actividad. Por ejemplo, -detalla Umbert-, un proceso de hilado en Bangladesh o en Cataluña, o un material equis, tal consumo de energía, pues tienen un determinado impacto. La información que nos pasan nuestros clientes, obtenemos los resultados de sus impactos. Cuanto más completa esa información, el margen de confianza del resultado es más altamente fiable. Si no aportan la información completa, aplicamos algoritmos basados en Inteligencia artificial, IA».

Los resultados de los análisis son verificables por «un tercero independiente para lo que tenemos acuerdos con Applus y EQA, y somos proveedores oficiales de las Naciones Unidas para la medición y compensación de huella de carbono».

Resultados tangibles

Desde septiembre de 2021, cuando dieron la vuelta a su proyecto inicial , están en unos 150 clientes. Algunos ya fidelizados «casi todos repiten, porque si tienen un plan a largo plazo, es frecuente que vuelvan a necesitar medir sus impactos. Por ejemplo, una marca de moda, si lanza una nueva colección y necesita medir el impacto, o bajarlo, les hacemos nuevamente análisis y comparativas para que puedan saber en qué punto están».

Tienen clientes muy heterogéneos «un grupo de sanidad, de textil, de alimentación, eventos, de todo tipo. Porque, al final, la sostenibilidad abarca a todos los sectores. Aunque haya algunos que tienen mayor madurez en este ámbito, en muchos está prácticamente todo por hacer». Y también han vivido experiencia de empezar casi desde cero para «atender a un cliente de un sector muy nuevo para nosotros y complicado, como una industria de fabricación de maquinaria para el poliuretano. Lo más enrevesado de lo enrevesado. Pero salió todo fenomenal».

Por ello, desde su parcela tienen la satisfacción, tras más de 380 análisis realizados, de que «nuestros clientes han podido evitar más de 4.000 toneladas de CO2 equivalente, compensado con proyectos certificados más de 31.000 toneladas de CO2 e implementado cambios en más de 45 cadenas de suministro».