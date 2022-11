Palencia avanza en su evolución hacia ciudad inteligente y digitalizada

Incorporar las tecnologías de la información y comunicación, (TIC) a la gestión de los sistemas urbanos críticos, como transportes, residuos, energía, etc., significa sumar para mejorar sus servicios públicos, hacerlos más eficaces y eficientes, reducir su impacto ambiental y ser más útiles a la ciudad y sus ciudadanos.

En ello está Palencia, en cuyo servicio de tratamiento de residuos domésticos las nuevas tecnologías van a tener un papel fundamental. Un ámbito bien poco glamuroso, pero al que ninguna concentración humana puede dar la espalda. Por la cuenta que le trae.

Para este proceso cuenta como aliada con ACCIONA, que ya acumula experiencia en la incorporación de las TIC a sus actividades de servicios urbanos. Para Palencia, la compañía ha elaborado un proyecto que se basa en cuatro actuaciones: la implantación de un sistema de sensores en el Centro de Tratamiento de Residuos, la creación de un gemelo digital de esta misma planta, de una nueva aula ambiental y de una aplicación para dar una segunda vida a objetos útiles que los ciudadanos lleven a puntos limpios.

Gestión digitalizada

«Los centros de tratamiento y clasificación de residuos son unas industrias que hasta ahora estaban poco avanzadas. Se hacía todo de manera muy tradicional, mecánica y poco digitalizada, -explica Elena Navarro, responsable de Innovación en Smart Society de ACCIONA-. Ahora hemos implantado un centro de control basado en un sistema de sensores en toda la planta, en todas las máquinas y equipos, para tener datos e información que son fundamentales para que la operación de la planta sea mucho más robusta, fiable y optimizada». Estos sensores van aportando en tiempo real datos como temperatura, peso o volumen de los residuos que transportan las cintas. «Cuando los camiones depositan los residuos en las cintas transportadoras comienza un proceso clasificación que siempre ha sido muy mecánico. Con el sistema de sensores podemos separar residuos que los ciudadanos no hayan segregado correctamente, que siempre se escapa algo, y así recuperar lo reciclable. También generar alertas si se produce un atasco, modificar velocidades, además de saber qué parte de los residuos que entran en la planta son orgánicos, plásticos, etc. De manera que tenemos todos los datos sobre cuánto recuperamos para tratamiento, reciclaje, generar energía y para mejorar la operación».

Gemelo digital

Otro de los ejes del plan de digitalización del sistema de gestión de residuos que ACCIONA está implantando en Palencia es el gemelo digital.

Se trata de «una réplica digital en tres dimensiones de la planta de tratamiento

de residuos que podemos visualizar con unas gafas de realidad virtual, de manera que poniéndose unas es como estar dentro de la propia planta. Es completamente inmersivo». Esta herramienta tiene varias utilidades. Por una parte «desde la oficina central de Madrid puedo saber exactamente cómo está funcionando la planta, generar alertas, responder a consultas de los operarios, prevenir riesgos laborales, elaborar simulaciones y ver cómo se comportaría la planta en otras circunstancias, testarlas y trasladarlas a la vida real, etc.».

Ligada a esta réplica de la planta de tratamiento que es el gemelo digital está el aula ambiental. «Normalmente es un espacio físico al que se trasladan las visitas, los escolares por ejemplo, para conocer cómo funciona el ciclo de los residuos y concienciarse sobre ellos. Pero no deja de ser un entorno industrial. La ventaja de nuestra propuesta es que, al disponer de esa réplica que hemos creado, podemos llevar la planta allí donde queramos y mostrarla en los colegios. Solo tienen que ponerse las gafas y ya ven cómo funciona todo el proceso y los distintos tratamientos para tipo de residuo», describe Navarro.

Soy Eco

Por su experiencia en la gestión de puntos limpios, en ACCIONA saben bien que muchos de los objetos que llegan allí en realidad no son un residuo. «Pueden ser cosas que simplemente ya no se necesitan y no se quiere tener en casa, pero que pueden ser perfectamente útiles para otra persona, que a lo mejor hasta la está demandando», indica Navarro. Así que, han desarrollado una «app social y colaborativa para poner en recirculación esos objetos. A través de la aplicación la gente podrá mostrar lo que lleva al punto limpio y está utilizable, y otra personas pueden acudir a la aplicación para ver si algo de lo que hay disponible le encaja, es una práctica habitual entre amigos, que ahora estará al alcance de los vecinos de Palencia.