Un laboratorio con lo más íntimo de Perú

La pasión gastronómica de Perú no tiene límites. El misterio de sus sabores enamora prácticamente a todo aquel que lo prueba porque sus platos son toda una experiencia subliminal. Tal y como suena, su elaboración no es precisamente la más sencilla, pero como todo, es cuestión de conocerla de cerca para hacerla nuestra. Gracias a Jhosef Arias, el famoso chef peruano residente en Madrid, aprender a hacerla es posible en su espacio llamado «Bold Kitchen». El experimento de tipo laboratorio es un espacio íntimo en el cual el chef explica paso a paso cada una de las recetas de un menú degustación de lujo para un grupo exclusivo de personas. Se encuentra en un espacio escondido de uno de sus restaurantes más conocidos «Piscomar», situado en el barrio madrileño La Latina, aquí no solo se trata de desvelar las recetas y los productos de la carta, sino de conocer a profundidad la historia del chef, sus motivaciones y sus nuevos proyectos.

Dentro de la clase maestra de Arias, es imposible no querer teletransportarse a Perú, ya que el menú degustación de Jhosef ha sido diseñado con el fin de transportar a sus clientes a cada rincón de Perú: Costa, Sierra y Selva. El chef presenta los platos más típicos de cada región del país en su versión más gourmet y ligera, muy adaptado al gusto europeo, pero sin perder su esencia salvaje. Así se puede disfrutar de auténticas delicias como el Ceviche, Leche de Tigre, Causa Limeña, Arroz Chaufa o un Tacu Tacu, un postre como el «Suspiro de Limeña», acompañado, por su puesto, de su cóctel bandera «Pisco Sour». Como buen peruano, Arias muestra lo mejor de su país a través de su cocina, su simpatía y carisma. Tras esta apasionante experiencia en Bold Kitchen by Jhosef Arias, nadie se va sin poner fecha a su próximo viaje a Perú.