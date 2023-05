Demografía china

Resulta paradójico que en la evolución poblacional mirando al futuro, se le preste tan poca atención a la demografía. Pues como dice Hollingsworth, en esa ciencia hay un alto contenido de suspense a lo Alfred Hitchcock, de sexo y muerte.

En las relaciones de China/EE UU, hay una lucha por la hegemonía mundial. En las facetas tecnológicas, en los diseños digitales cada vez más avanzados, en la línea de la inteligencia artificial, y más allá incluso, en el ámbito de la mecánica cuántica. Pero últimamente surgen inquietantes cuestiones a propósito, precisamente, de lo demográfico.

En 1980, cuatro años después de la muerte de Mao, el nuevo líder Deng Xiaoping decidió la política del hijo único. Practicada hasta el 2015, cuando ya se apreciaron sus trágicas consecuencias, al verse claramente que la población de la República Popular iba perdiendo más y más fuerza del lado de la natalidad; con una caída de la tasa media de fecundidad que se ha situado en solo 1,2 hijos por mujer, con el más rápido envejecimiento de la población y el más lento crecimiento. Siendo superada por India como país más poblado del mundo con 1.260 millones de personas, con la previsión de la ONU de que China sólo tendrá 800 millones al final del siglo XXI.

No hay mucho donde elegir, porque preconizar ahora desde Pekín dos hijos por matrimonio, o incluso tres mañana, es algo que no tiene eco en la inmensa población de la República Popular. Las parejas se han acostumbrado a un hijo, e incluso menos, y muchas mujeres ya no se casan para atender mejor a sus ancianos padres.

El trance demográfico por el que atraviesa ahora el antiguo Celeste Imperio, no tiene signos de favorecer ningún recrecimiento de la natalidad ni de recuperación poblacional. Y va a dificultar que China llegue a superar efectivamente a EE UU. en PIB.

