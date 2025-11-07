Sumando energías por la Educación en los colegios valencianos

Cuando se cumple el primer aniversario de la dana que tan terribles consecuencias tuvo en la Comunidad Valenciana, muchas de las pérdidas y daños materiales siguen necesitando soluciones y reconstrucción.

En el caso de los centros educativos, la comunidad escolar se vio gravemente afectada; de hecho 16.000 escolares se quedaron repentinamente sin poder asistir a clase, sus colegios habían sufrido graves daños estructurales y muchos de ellos han empezado el curso en barracones o se han trasladado provisionalmente a otros centros. Lo que pone de relieve la necesidad de buscar soluciones inmediatas y sostenibles para una reconstrucción que, además, garantice su resiliencia ante posibles eventos adversos a futuro.

En este contexto, la Fundación Naturgy ha puesto en marcha un plan de actuación integral, Sumando Energías por Valencia, para apoyar la recuperación de las zonas afectadas por la dana, con cuatro ámbitos de actuación: las personas, el empleo, la educación y el medio ambiente.

Educación

En el terreno de la educación, el proyecto beneficiará a 130 centros educativos de 38 municipios, en los que la Fundación impulsa la instalación de plantas fotovoltaicas en 40 centros educativos, y lleva a cabo acciones educativas y de sensibilización ambiental, promoviendo así un cambio de hábitos e incentivando la eficiencia energética. El plan incluye realizar auditorías energéticas pedagógicas y crear consejos energéticos escolares en los que participen alumnado, familias y personal de los centros.

Con ello, Sumando energías por la Educación, además de facilitar la transición energética de los centros que participen, busca impactar en las comunidades escolares de manera que sean más conscientes, comprometidas y resilientes con la sostenibilidad.

El objetivo es que estos centros no solo desempeñen un papel clave en la promoción de la transición y la eficiencia energética, también que sean puntos neurálgicos capaces de dar respuesta coordinada frente a futuras catástrofes naturales y puntos de referencia en sus respectivas comunidades.

Efigy Schools

Los centros que recibirán instalaciones solares por parte de la Fundación, pasarán a formar parte de la red educativa Efigy Schools, una de las iniciativas permanentes de la Fundación Naturgy, que apuesta por la creación de una red de centros educativos capacitados en transición energética con el objetivo de generar un impacto educativo y de sensibilización en las comunidades escolares que se sumen sobre el uso responsable de la energía y la adaptación al cambio climático.

Eva Buch, directora de Educación y divulgación de Fundación Naturgy, ha explicado que “mediante el Plan Sumando Energías por Valencia queremos acompañar a los centros educativos afectados por la dana en su recuperación. Y la mejor manera de ayudar a estos centros educativos es ofrecerlos nuestro conocimiento en materia de educación».