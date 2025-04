Europa «salva» la transición verde con minas contaminantes

Ni siquiera hay una semana de tiempo entre la publicación de la lista de proyectos de minería estratégicos seleccionados por la Comisión Europea y el que se considera el accidente minero más importante de España en tres décadas. La seguridad de la actividad o posibles irregularidades cometidas por la empresa se discuten estos días y en parte reavivan el debate en torno a una actividad polémica también por sus impactos ambientales. La extracción de carbón (como la de la mina de Cerredo en Asturias) es ya residual en España. Prácticamente en 2018 cerraron la mayoría de las minas (perdieron las ayudas públicas) dentro del proceso de reordenación del sector minero pactado con la UE, que en el año 2010 estableció que la política de fomento de las renovables y de una economía baja en carbono ya no justificaban el apoyo a las minas de carbón no competitivas. Siete años más tarde, la UE está dispuesta a apoyar, y financiar, nuevos proyectos de extracción en su territorio, pero no de carbón, sino de los nuevos minerales considerados estratégicos para la transición energética, la digitalización y la defensa.

«El litio chino no debe convertirse en el gas ruso del mañana», decía el vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, al anunciar la lista de los primeros 47 proyectos destinados a extraer, tratar o reciclar minerales como el wolframio, el níquel, el zinc, el cobre, el litio o el estroncio. Estos nuevos proyectos permitirán el acceso a 14 materias primas identificadas por Bruselas, que empezó a hacer balance en 2008 de todos los minerales que consumía y que fundamentalmente importaba de China. Si en 2011 identificaba 14 minerales como fundamentales, en 2023 la lista llegaba a las 23. El objetivo de Europa es que en 2030 al menos el 10% del consumo de materias primas fundamentales se extraiga en la UE y que el 40% se procese aquí. También que el 25% proceda de reciclado y que ningún tercer país concentre más del 65 % de un suministro. «Tenemos la necesidad de extraer nuestros propios minerales esenciales para la economía. En este momento la prensa lo destaca por el interés de Trump en los recursos de Ucrania o Groenlandia, etc., pero hay interés desde hace años. Muchos países no cuentan con ninguno de estos elementos, pero en España tenemos un gran potencial minero en elementos como el wolframio, que se usa para fabricar resistencias eléctricas o herramientas de corte. Tiene muchas aplicaciones que van desde el instrumental del dentista a blindajes defensivos. El litio, sobre todo, sirve para las baterías de los eléctricos», explica Ester Boixereu Vila, investigadora del Instituto Geológico Minero de España. Cobalto y Níquel también son necesarios para las baterías de los eléctricos, mientras que los aerogeneradores consumen también grandes cantidades de aluminio o cobre.

La Comisión recibió 170 propuestas y ha elegido 47 en una primera vuelta y promete dar el visto bueno a nuevos proyectos en 2026. La clave de considerar estos proyectos como estratégicos es que pueden beneficiarse de procesos de aprobación «simplificados» para pasar de los 10 años de media actuales para arrancar una extracción a 27 meses y 15 en casos de procesamiento o reciclaje. Además, aunque la UE espera que la mayor parte de los proyectos sean rentables por sí mismos reserva 22,5 mil millones de euros del Banco Europeo de Inversiones para préstamos, participaciones de capital o garantías de préstamos.

Proyectos por toda la UE

Así ha elegido dos proyectos de litio en Portugal y en Alemania y de procesamiento de tierras raras en Polonia y Suecia. Este país a su vez extraerá grafito para baterías. En la República Checa, se han elegido dos proyectos de extracción y procesamiento de litio y manganeso. «En la Laponia finlandesa, dos proyectos de cobre y polimetálicos, de los que una parte se ubica en una zona protegida... Francia obtuvo consentimiento para proyectos de extracción de litio, cuatro de procesamiento de diversos materiales y dos de reciclaje. En Grecia, se seleccionaron proyectos para la extracción y el procesamiento de bauxita, aluminio o galio», matiza el medio francés Euroactiv. En Italia, hay cuatro proyectos de reciclaje y en España, seis de ellos son de tipo extractivo y uno solo de reciclaje. Nuestro país, ya es según consta en los archivos del Miteco, el único productor de estroncio (se usa en imanes permanentes) y sepiolita de Europa; el primer productor de yeso y el segundo de cobre, magnesita y sales potásicas. En el mundo es el primer productor de pizarra de techar y el segundo de rocas ornamentales o mármol.

¿Dónde están las nuevas minas?

En Ciudad Real, el yacimiento de wolframio de El Moto en Abenójar cuenta con unos recursos estimados de 91 millones de toneladas de mineral (algunas estimaciones hablan de que podría cubrir el 20% de la demanda europea). Otros tres están en Extremadura: se trata del proyecto de Aguablanca, que implica la reapertura de una explotación minera (níquel, cobre y cobalto, entre otros) en Badajoz; el proyecto de minería de litio en Las Navas (Cáceres) y el proyecto de reapertura de una mina de wolframio en Almoharín (Cáceres).

Cierran la lista el único proyecto de reciclaje CirCular de Huelva, centrado en el cobre, níquel y metales del grupo de platino; la mina de extracción y procesamiento de cobre Las Cruces (Sevilla) y una mina de litio en Doade (Galicia). Boixereu puntualiza algunos detalles: “Hay minas como la de Doade o la de litio en Cáceres que ya funcionaron. La apertura ahora de nuevas minas va a permitir restaurar escombreras que no tendrían que estar ahí, pero que quedaron sin restaurar porque estaban las minas se cerraron antes de los 80 cuando se empezó a obligar a las empresa a hacer restauraciones. La de Las cruces es también una mina que estuvo en funcionamiento. Aquí se extraerá cobre, uno de los minerales que más necesitamos si queremos electrificar la economía, que es lo que se ha decidido en Europa. Se necesita cableado y este tiene que ser de cobre. Andalucía es la zona minera más importante de España en este momento por la franja Pirítica”. De hecho, la CC AA concentra ahora el 34% de la producción nacional (muy por delante de otras regiones históricas en la mina como Asutiras que apenas aporta el 4,5% del total). En el caso del litio, la investigadora recuerda que no hay posibilidad de reciclado porque es un mineral que hasta hace 15 años prácticamente no se usaba.

Proyectos mineros y materias primas críticas Miguel Roselló La Razón

¿Cuánto necesitamos?

Es lo que se pregunta Adriana Espinosa, responsable de recursos naturales y residuos de Amigas de la Tierra. La organización presentó a la Comisión Europea y al Gobierno un análisis -realizado junto a Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife-, en el que señala la opacidad de ambos organismos durante el proceso de selección, ya que «se desconoce incluso el número de proyectos totales que se presentaron». Estas tres organizaciones piden que no se aprueben proyectos cerca de zonas de protección especial como la Red Natura 2000 o que no se concedan permisos a empresas sospechosas o condenadas por mala praxis.

Incluso, van un paso más allá, afirmando que en realidad ni siquiera se ha cuantificado de forma exhaustiva las cantidades de minerales que se van a necesitar antes de decidir cuántas minas hay que abrir. «Hemos analizado los objetivos de planes como el famoso PNIEC o los relativos al vehículo eléctrico y hemos tenido en cuenta la cantidad de minerales que se usan en diferentes tecnologías. Por dar algunos datos, de litio estaríamos hablando de 226,2 kilotoneladas; de cobre de más de 4.000 kilotoneladas, y de aluminio, de unas 7.000 kilotoneladas. El coche eléctrico es, sin duda, el gran devorador de minerales», comenta Espinosa.

Desde la Amigos de la Tierra advierten de que sería necesario saber cuántos, pero también deseable saber para qué. «Se necesita un debate, porque la población quizá no esté de acuerdo en que los minerales vayan a parar al coche eléctrico o se usen para hacer bombas». Una de las propuestas de estas organizaciones es reducir el consumo y apostar por el reciclaje, con lo que se cubriría un 67% de la demanda dicen. «Proponemos medidas como alargar la vida útil de la tecnología. Un móvil dura de media dos años y contiene 35 metales fundamentales. También creemos que hay que apostar por el transporte público y apostar por el reciclaje; la industria de la recuperación está infrafinanciada y poco investigada».