Éxito en las II Jornadas de Sostenibilidad organizadas por LA RAZÓN

ElDíaMundialdelMedioambiente, consideradoel mayoreventoanualdelaAsambleaGeneraldelasNacionesUnidas, esteañomarcasu 50Aniversarioyseenfocaráengenerar soluciones a la contaminación por plásticos en los océanos. Cada año, un país se convierte en anfitrión y organizador y para este 2023 el anfitrión será Costa de Marfil.

Estos “Días de...” marcados en el calendario siempre nos hacen reflexionar sobre los problemas que denuncian, pero el cambio climático, el calentamiento global, el cuidado de nuestro planeta, situaciones alarmantes, llegaron para quedarse en la famosa cumbre de París que estableció los ambiciosos ODS para todos los países del mundo.

Es un problema inabarcable en tan poco tiempo como el que disponemos, y por eso en estas II Jornadas de Sostenibilidad de LA RAZÓN hoy en el papel que juegan las empresas en este objetivo de todos, y que cada día cobra más relevancia. Hasta António Gutierres, secretario general de la ONU, ha reconocido que es “el momento de aumentar la contribución de la comunidad empresarial a la Agenda 2030”. Son decisivas para conseguirlo, sí, pero, por otro lado, su futuro depende de ello. El mantra de “las empresas serán sostenibles o no serán” está en boca de todos. Porque es evidente que la apuesta por la sostenibilidad se traduce en competitividad, crecimiento y beneficios a las empresas.

Los informes y encuestas al respecto se suceden. Muchas de nuestras empresas lideran los ránkings internacionales, y así lo valoran los datos.Segúnla ONU, nueve de cada diez empresas españolas contribuyen a los ODS, y el 59% ya cuenta con empleados dedicados a la sostenibilidad. Spainsif, el Foro Español de Inversión Sostenible, acaba de publicar su Estudio Anual 2022, informe en el que mide la inversión con criterios ASG: Ambiental, Social y de Gobernanza. Pues bien, según Spainsif, ésta alcanzó los 379.618 millones de euros gestionados en España en 2021, el 51% sobre el total de las inversiones. Del estudio RepCore Nations 2022, el cual analizaba la reputación de las 60 principales economías del mundo, ponía a la cabeza del ranking de los países más admirados a Canadá, Suiza, Finlandia, Noruega y Suecia. Entre los 20 primeros, hay 13 de la UE, con España en una meritoria decimotercera posición.

En España, sus empresas cada día tienen más claro que sin sostenibilidad no hay futuro. ¿Sostenibilidad y rentabilidad son dos caras de la misma moneda para cualquier proyecto empresarial? Esa es la gran pregunta que se ha analizado e intentado responder en las II Jornadas de Sostenibilidad que ha organizado este jueves 15 de junio LA RAZÓN. En su salón de actos, cinco expertos de distintos ámbitos han analizado la situación actual que se encuentran sus empresas y el mercado español en general en el ámbito de la sostenibilidad.

El acto, presentado por el gran Roberto Brasero, ha contado con la presencia de Zoe Giardino, Manager de Impacto y Sostenibilidad de Glovo con más de 7 años de experiencia en proyectos de sostenibilidad; Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y RSC Naturgy, grupo al que se incorporó hace más de 23 años, después de pasar, entre otras empresas, por Mitsubishi Electric y Gas Natural Fenosa; Laura Cózar, Partner en Accuracy especialista en infraestructura y energía, sector en el que brinda soluciones desde 2002 en el contexto de proyectos complejos de largo plazo, principalmente en tres situaciones: toma de decisiones, disputas y transacciones; Vincent Giroud, Sustainability Specialist de Agbar, parte del grupo Veolia, con más de 17 años de carrera en la empresa ha desempeñado varias funciones en el ámbito de las sostenibilidad, la tecnología, operaciones, riesgos industriales y seguridad y salud; y Mariano González, CEO de Canal de Isabel II, Licenciado en Derecho y funcionario en carrera perteneciente al Cuerpo Técnico Superior de la Administración General del Estado. Además, el acto contó con la presencia de representación institucional como Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Una vez presentados estos cinco expertos que reúnen tres patas fundamentales de la sostenibilidad como el agua, la energía y la empresa; y sobre todo, la visión de como afecta esta cuestión cada vez más vital en las empresas en su valor de mercado, Roberto Brasero ha dado la palabra al director de LA RAZÓN Francisco Marhuenda, que aunque no ha podido estar presente en el acto, no ha querido dejar de dar las “gracias a las distintas empresas que hoy han acudido a estas más que necesarias Jornadas de Sostenibilidad”. A lo que añadió que “la sostenibilidad es un tema fundamental y básico en la sociedad actual. Es importante ver el impacto que sufren las empresas con motivo del cambio climático. Por ello, cada vez más hay que apostar por ello, no solo por nosotros, si no hay que hacer el esfuerzo por las generaciones futuras. Por ello es básico cumplir con los objetivos que marca la ONU”. Además quiso comentar que las personas demandan esa sostenibilidad, y por tanto “jornadas como estas son muy útiles para ir desarrollando estas cuestiones”.

Tras las palabras de Francisco Marhuenda. Brasero expuso los temas principales que se trataron durante el debate como el impacto que están sufriendo las empresas con motivos del cambio climático, el marco regulatorio actual, el valor del ESG en las empresas y el desarrollo de los objetivos 2030, entre otros.

Con todo, los ponentes tuvieron unos minutos iniciales para exponer su valoración inicial, en donde dejaron entrever como la realidad actual de la sostenibilidad. En el marco de la empresa privada como es Glovo, Zoe Giardino, empezó su intervención resaltando la importancia de la sostenibilidad en nuestros días, añadiendo que "es rentable y con un gran camino por delante”. Tras ello expuso las tres ramas principales en las que se basa su estrategia. “En primer lugar buscamos una electrificación total de nuestra flota; después ayudamos a nuestros proveedores para que no haya un excedente de comida facilitando su distribución a precios asequibles; y por último, ayudamos a que nuestros clientes reciban un packaging sostenible libre de plásticos”.

Desde el punto de vista energético, Nuria Rodríguez planteo lo vital que es la energía para nuestras vidas. “La energía es el motor para llegar a la sostenibilidad, y eso pasa por todas las energías renovables y gases no contaminantes”. Destacó la unidad existente entre el clima, la naturaleza y la personas, y como ellas corresponden la base para un futuro sostenible, “un futuro el cual Naturgy pretende llegar teniendo en cuenta todos estos factores”.

Tanto Mariano González como Vincent Giroud, representantes de dos de las compañías más importantes en la gestión del agua de nuestro país, pusieron de manifiesto que “el agua, al igual que la energía es un recurso básico y vital para la vida humana”. Ambos quisieron destacar todos los avances en este sector que les lleva a ser uno de los más sostenibles como en el caso de Agbar es su planta en Granada, la cual ya genera más energía de la que necesita para trabajar.

Desde el punto de vista del mercado, Laura Cozar destacó la importancia que las ESG están adquiriendo en la actualidad, lanzando una pregunta al aire “¿aquellas empresas que apuestan por la sostenibilidad son recompensadas?” Ella intentó responder la pregunta, aunque recalcó “que no es fácil, ya que por un lado hay encuestas que dicen que si, existe una correlación positiva entre el valor del mercado y una valoración de ESG altos, pero esos estudios siempre han sido a las grandes empresas y no a las pequeñas que pueden cambiar los resultados, por lo que, aún nos queda recorrido y trabajo”.

La importancia del marco regulatorio en la crisis climática

Nuria Rodríguez quiso dejar claro que “hay que estar preparado para cualquier crisis”. Destacó la importancia de las energías renovables en este asunto, ya que “la independencia energética es vital. Hay que apostar por el gas renovable que soluciona múltiples problemas, sobre todo el de la dependencia energética”, resaltó.

“El marco regulatorio debe de ser facilitador de la actividad económica. Tiene que existir, pero que no sea un corsé; no se le puede quitar la libertad al sector privado, ya que eso solo genera bloqueos a la creatividad”. Así de contundente se ha mostrado Mariano González al responder esta cuestión a Brasero. A lo que quiso añadir, que debe de ser unos marcos “con incentivos y no con penalizaciones, ya que aquí nos estamos jugando el futuro del planeta y o hay que poner trabas. Y también a nivel macro y micro, como por ejemplo las zonas de bajas emisiones de los municipios”.

Desde el punto de vista del mercado, Laura Cózar ha puesto de manifiesto “que lo que creen desde Accuracy es que un vector principal es toda la normativa bancaria en requisitos de sostenibilidad, siendo estos un motor esencial. Al final, si tú quieres acceder a una financiación, tu empresa debe cumplir requisitos sostenibles, y así todas esas empresas que no se están movilizando, que acompañen al resto”.

Tras más de una hora de debate, Roberto Brasero pidió a todos los ponentes que resumieran en breves palabras que se puede hacer para que todos vayamos hacia ese futuro más sostenible, y los cinco coincidieron en una cosa: la necesidad imperiosa de que el sector público y privado colaboren.

Una vez terminadas las intervenciones de los ponentes, ha sido el turno de palabra del Delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante. En su discurso ha dejado claro que “las administraciones debemos ser un ejemplo para los ciudadanos sobre la transformación, acompañándoles a ellos, a las ciudades y a las empresas como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Además, destacó todo lo que el consistorio liderado desde 2019 por José Luis Martínez-Almeida ha hecho, poniendo de manifiesto “que todo lo que se puso en el programa en las anteriores elecciones se ha cumplido, como el caso de Madrid 360, demostrando que las políticas verdes no deben arrojar números rojos, ya que se ha conseguido mejorar la calidad de el aire a la par de seguir siendo el motor económico de España”. Otro punto que destacó como camino a mejorar la sostenibilidad es el de la movilidad. “La movilidad tiene un impacto esencial en la calidad del aire, sobre la contaminación y por tanto, sobre la sostenibilidad. Eso si, hay que hacerlo de manera paulatina como son las zonas de bajas emisiones creadas por el ayuntamiento que han logrado cifras como que tan solo el 3% de los coches que circulan dentro de la M30 lo hacen sin la pegatina medioambiental, frente al 33% de la media nacional”, eso sí, “entendiendo estas zonas no como algo restrictivo, si no como forma de modernizar la flota de coches”. terminó.

Tras el acto los presentes se han hecho una foto de familia junto al moderador Roberto Brasero y Borja Carabante.