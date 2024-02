«A mí me guía la curiosidad. Es la magia de trabajar en ciencia»

Resume su área de investigación ‘como entender la vida’. Ahí es nada. En su caso, esas cuatro palabras se refieren a descifrar cómo funciona la forma más elemental de vida: las moléculas que forman parte de las células. De todas las células. Un proceso que requiere muchos años de investigación, y un camino en el que, a medida que ha ido avanzando, ha situado a Eva Nogales, (Colmenar Viejo, Madrid, 1965) en el nivel de las referentes. Para otros y otras científicas, pero también para las generaciones que vienen detrás.

¿En qué se traduce concretamente entender la vida?

En conocer los procesos biológicos a nivel molecular. Siempre me ha gustado trabajar en estudios que son esenciales para todas las células, los procesos primordiales que ocurren en todas ella, pertenezcan al organismo que pertenezcan. Por ejemplo, estudiamos la transcripción genética, que no es otra cosa que el proceso de leer el genoma del ADN, un gen tras otro y en el momento en que es necesario. ¿Cómo ocurre eso para que toda la información que codifica los componentes celulares y que hace que las células estén vivas y sean distintas unas de otras? Esa es una de las cosas que estudiamos.

Estas investigaciones, ¿son útiles para diversas áreas científica, entonces?

Claro, estos componentes están en todos los seres vivos. Aunque yo tiendo a trabajar más con componentes de células humanas, también he colaborado con científicos de otras áreas, como botánicos.

¿El proceso de investigación implica también definir nuevos procedimientos y protocolos?

Es la forma de avanzar. Cuando estás haciendo este trabajo tan puntero, en cada paso que das, vas viendo hasta dónde te puede llevar .Yo creo que lo que ha caracterizado el trabajo a mi laboratorio es que siempre hemos empujado un poquito más de lo que se creía posible hacer y por eso hemos conseguido, por ejemplo con la crío microscopía, visualizar por primera vez cosas que otros no han visto, porque parecía imposible y porque había que hacer algo especial. Hay darse muchos golpes, pero hay que intentarlo.

En unos días será el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿es importante la igualdad de género en la investigación científica?

La ciencia es un trabajo de equipo, y la diversidad, distintas personalidades y estilos es enriquecedor para construir conocimiento. Igual que es necesario contar con gente de distintos campos, lo son las distintas experiencias personales, que se enfrenten a los problemas de forma distinta. Tener la misma persona multiplicada por cinco, no es lo mismo que tener a cinco diferentes. Son necesarias todas las contribuciones y no se puede perder la mitad de la población de potenciales científicos de éxito. Sería una pena. Realmente creo que es muy importante que haya mujeres referentes en todas las áreas de la ciencia, para que las jóvenes las vean y se digan que si otras lo hacen ellas también pueden.

En su caso, tres profesoras de su instituto fueron sus primeras inspiradoras, tengo entendido.

Cierto. En los años formativos, tus profesores son un referente esencial. En la sociedad hay muchos puntos donde se puede hacer este empuje, esta función de animar.

¿Crean la primera curiosidad?

Sí. Y a mí lo que me guía es la curiosidad y ha crecido con el tiempo, porque cuanto más conoces más te das cuenta de lo que todavía no sabes y más y más preguntas te surgen y más te das cuenta de que quedan cosas por hacer. Esa es la magia de trabajar en ciencia.

Ser reconocida con el Premio Shaw le sitúa como “nobelable”.

No sé si quiero mencionarlo, no vaya a dar mala suerte. A ver, en serio, lo cierto es que hay determinados premios que, cuando te los dan, es más probable ganar el siguiente. Y el Shaw es uno de ellos. Obviamente, lo importante es estar en esa posición, pero también es cierto que hay muchos merecedores del Nobel y solo dan uno al año.

En todo caso, premios así son también una garantía de continuidad, de avanzar, de incorporar más gente al equipo y de continuar enseñando.

Sí. Te dices, ‘pues fíjate, reconocen mi trabajo, voy a seguir con este esfuerzo’. Pero, también y de verdad, que lo que a mí más me gustó fue cuando obtuvimos los resultados por los que nos han dado el premio. Fue súper emocionante y fantástico. Y eso a mí no me lo quita nadie, me hubiesen dado o no el premio. Porque, es el hecho y el orgullo que sientes por haber hecho el trabajo que merezca que te den el premio, más incluso que el propio premio en sí.

Perfil

Calle y laboratorio con su nombre

Catedrática de Bioquímica, Biofísica y Biología estructural en la Universidad de Berkeley, California, es un referente mundial en su campo científico: la críomicroscopía electrónica. Tiene calle en su Colmenar Viejo natal y un laboratorio del Instituto Médico Howard Hughes, de la misma universidad, lleva su nombre. Su curriculum incluye desde noviembre el Premio Shaw de Ciencias de la Vida. Equivalente en prestigio al Nóbel. Del que ella no quiere hablar, pero los demás estaremos pendientes.