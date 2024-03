Hernán Cortés for president

Aveces no se sitúa uno tan fácilmente en la cuestión que está buscando. Hay cantidad de concursos, premios a repartir, proyectos de cualquier tipo a impulsar, en los medios de comunicación social que se decía antes, y ahora también en las redes sociales. De modo que no se acuerda uno de dónde procede el último estimulo recibido sobre el tema concreto que en el momento esté en el candelero.

Me refiero a ese programa que hay en la televisión estos días sobre quién fue el español más importante de la Historia. Siendo el caso que, a partir de tal convocatoria, han aparecido en escena toda clase de personajes de nuestra Historia, al lado de héroes populares más o menos recientes. Me dicen que el programa no ha terminado aún, y que todavía andan haciéndose propuestas por aquí y por allá, habiendo oído en algún sitio el comentario de que el primero de los hispanos, cliométricamente hablando, va a acabar siendo Miguel de Cervantes. Tanto por su vida propia, que fue un rosario de aventuras, como por la excelsa figura que supo crear con el Ingenioso Hidalgo.

Sin embargo, pensándolo mejor, o peor, yo no ofrecería ese primerazgo al autor de Don Quijote, porque ya es el «Príncipe de los ingenios», y no cabe clasificarlo en una lista a escoger casi por sufragio universal.

Mi propuesta, por si sirve para la convocatoria, es, sencillamente otro; debe ser Hernán Cortés, a quien dediqué un libro mío, con el subtítulo de «gigante de la Historia», el más grande de los conquistadores. Y como aquí, en esta columna de La Razón, no cabe mucho más sobre ese mi candidato, próxima mente argumentaré de manera más prolija, ya lo anuncio, en su favor, sobre quien para mí fue empresario, soldado, capitán, estratega, escritor, estadista, y tantas otras cosas, como por ejemplo, «máximo defensor de los indios», después de haber conquistado Tenochtitlán. Será en mi presentación de la octava edición de la obra citada (Erasmus, Grupo Almuzara), cuando glosaré en debida forma a Hernán Cortes como el español más preclaro de la Historia.