Un libro esencial sobre la nueva regulación en sostenibilidad

Acaba de publicarse en España el primer libro que ofrece una visión jurídica transversal sobre las principales cuestiones legales relacionadas con la regulación en materia de sostenibilidad que desarrolla la Unión Europea. Titulado «Estudios Jurídicos sobre Sostenibilidad: Cambio Climático y Criterios ESG en España y la Unión Europea», el ensayo ha sido presentado en el despacho de abogados Pérez-Llorca. El evento ha contado con la participación de Alberto de Gregorio, Director del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea; Santiago Martínez Garrido, Secretario general y del Consejo de Administración de Iberdrola, así como Sonsoles Centeno y José María de Paz, socios de Pérez-Llorca.

La obra analiza, desde la perspectiva de la empresa, las principales cuestiones relacionadas con el nuevo corpus regulatorio en materia de sostenibilidad que está desarrollando la UE en el marco del Pacto Verde Europeo (la estrategia de Los 27 para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050). Asimismo, ofrece una primera visión general de la política europea de lucha contra el cambio climático que afecta a todos los sectores económicos y a todas las especialidades jurídicas, y examina algunas de las materias más relevantes planteadas planteadas por esta nueva realidad.

Pedro Pérez-Llorca, Socio Director de la Firma, inauguró el acto. A continuación tomó la palabra Alberto de Gregorio, quien destacó que «debemos dar la bienvenida a esta obra que tiene, entre otros muchos, el valor de solidificar a través de un estudio riguroso y comprensivo una noción, la de sostenibilidad, que a menudo se presta a un uso poco definido e impreciso».

Y continuó: «La regulación del desarrollo sostenible forma parte de un nuevo paradigma del derecho de la Unión Europea, el de respuesta a las múltiples crisis que ésta ha sufrido en los últimos años, incluida la emergencia climática. La importancia de lo sostenible radica en el carácter transversal que le atribuyen los propios tratados: no es una política sectorial sino un valor común llamado a penetrar todas las políticas de la Unión».

Por su parte, Santiago Martínez Garrido, Secretario general de Iberdrola, indicó que «la promoción del Estado de Derecho debe tomar forma a través de instrumentos de soft law, que permitan establecer una verdadera ‘‘gobernanza climática sostenible’’ donde las empresas sean las impulsoras de un cambio necesario para alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono. Cumplir lo que prescribe la ley no es buen gobierno corporativo, para ello hay que ir más allá, asumir de forma voluntaria compromisos adicional esa los estrictamente obligatorios ».

Sonsoles Centeno, Socia de Derecho de la Unión Europea y Competencia de Pérez-Llorca y Socia Directora de la oficina de Bruselas del Despacho, incidió en que «la Unión Europea con su nueva regulación sobre sostenibilidad está cambiando el modelo económico y social. A fecha de hoy, la lucha contra el cambio climático no es ya únicamente un proyecto, sino una realidad con obligaciones concretas para las empresas, que los operadores económicos no pueden ignorar, ni en el corto ni en el largo plazo, no habiendo sector que quede al margen de este cambio».

La jornada finalizó con la intervención de José María de Paz, Socio de Criterios ESG y Regulación del Cambio Climático y director de esta obra, quien subrayó que el libro «no pretende valorarla política europea de sostenibilidad, sino que ha sido elaborado con el fin realizar un análisis para proporcionarlas herramientas jurídicas que sirvan para comprender esta nueva regulación. En la obra se analizan los principios jurídicos en el centro de la nueva normativa: transparencia y diligencia debida. Asimismo, se aborda el impacto que el cambio climático y los criterios ESG pueden tener en otros ámbitos como la protección de datos».