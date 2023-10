Una oportunidad como un país de grande

Maarten Wetselaar, CEO de Cepsa

Llevo ya algo más de un año y medio en España y me parece toda una vida, por lo mucho que ha sucedido en estos meses y por la intensidad de lo acontecido. Cuando aterricé en Cepsa en enero de 2022 todavía coleaba la pandemia y el sector respiraba la incertidumbre previa al conflicto en Ucrania.

Antes de instalarme en Madrid hice con mi mujer un viaje por toda España para conocer mejor la cultura y el territorio donde hemos fijado nuestro nuevo hogar, muy agradecido después del periplo internacional que me ha llevado a vivir en siete países de cuatro continentes distintos. Lo hicimos en un coche eléctrico y me encontré con una red de acceso a cargadores manifiestamente mejorable, que nos hacía localizar las etapas por puntos de recarga y no por las ciudades que queríamos visitar. Es, sin duda, una anécdota, pero que me sirvió para comprometerme aún más con los cambios que estamos impulsando desde Cepsa, como la movilidad sostenible. Hoy precisamente acabamos de anunciar el préstamo de 150 millones de euros que nos ha concedido el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para el despliegue de 1.800 puntos de recarga ultrarrápida de coches eléctricos en España y Portugal.

En estos meses hemos dado grandes pasos en nuestra transformación, en especial, en nuestros parques energéticos situados en Andalucía. Desde Cepsa reconocemos, y queremos ser agentes activos en los principales retos de nuestro tiempo como la transición energética y la lucha contra el cambio climático. La estrategia Positive Motion que estamos desarrollando no es sólo el paradigma del cambio de una petrolera a una empresa sostenible; es también un compromiso para crear valor más allá de nosotros mismos.

Me ilusiona estar en España para liderar este cambio, pues estoy convencido de que es el país con mayor potencial para aprovechar las oportunidades en el contexto de transición ecológica europea. El tren está aquí, pero debemos acelerar si queremos que otros países, como Estados Unidos con su programa IRA, no nos adelanten. Se habla de sostenibilidad, pero en realidad se trata de un cambio que va más allá. Es una gran oportunidad de redefinir la economía europea, permitiendo atraer más inversiones, más industrias y generar nuevos empleos, al tiempo que aseguramos las cadenas de suministro.

España tiene las mejores condiciones de partida, entre ellas su clima, su posición estratégica, el apoyo de los agentes sociales o el expertise y el talento que atesoran los profesionales de las empresas del sector. Ahora bien, si España quiere liderar, es necesario que trabajemos juntos para impulsar el cambio. La organización de la Cumbre Internacional de la Energía y Clima organizada la semana pasada por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y la Agencia Internacional de la Energía es un buen paso de partida. Una reunión, en el marco de la Presidencia Española del Consejo de la UE, que supone una antesala de la COP28 y donde desde la industria también hemos podido hacer llegar nuestras visiones tras un encuentro organizado por ENERCLUB. Una visión de la industria y las empresas que pasa por un firme apoyo a la consecución de los objetivos climáticos y por incrementar la ambición en ámbitos como triplicar la capacidad de energías renovables o acelerar el despliegue de infraestructuras y tecnologías ligadas al hidrógeno o los biocombustibles.

El avance de la transición energética es sin duda uno de los mayores retos que, como país, tendrá el próximo Gobierno. Desde Cepsa seguiremos apostando por la colaboración para permitir que España aproveche todo su potencial y lidere el proyecto de transición energética y reindustrialización más ambicioso de Europa.