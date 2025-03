En la piel de la fauna amenazada

“Cielos parcelados, divisiones del terreno celeste que son propiedad del viento”. La voz de Eva Amaral en la pantalla no delata de qué habla. Sin embargo, unas manchas amarillas alrededor de sus ojos, sus movimientos y la desnudez de sus hombros son suficientes para insinuar que, con su voz, da voz a quienes no la tienen: los protagonistas de esos “dramas que ocurren en silencio”.

Hoy, Día Mundial de la Naturaleza, el Centro de Recuperación de Fauna Salvaje Grefa se ha unido a la empresa Envertec para presentar, en el hospital de fauna de Majadahonda, el cortometraje Amenazados. La obra del director granadino César Ríos recurre a la ficción y a un lenguaje poético para recordar, en esta fecha, las amenazas que sufren las especies salvajes, en su mayoría de origen antrópico.

Además de la cantante, que da vida a un águila que surca un cielo plagado de cables, varios actores como Aitor Luna, Aura Garrido, Eva Ugarte, Mirela Balic y Nadia de Santiago se meten en la piel de diferentes animales (tejones, autillos o azores) para acercarnos a los problemas que padecen desde una visión cercana y comprensible. “El hecho de que el excepcional elenco de actores y actrices que han colaborado encarne a animales salvajes en situaciones de amenaza permite a quien vea el corto empatizar de una manera diferente y muy especial con los problemas de nuestra fauna autóctona”, explica el cineasta César Ríos.

Furtivismo, envenenamiento, atropellos en carretera o electrocuciones en tendidos eléctricos son algunas de las amenazas diarias que ponen en peligro la supervivencia de las especies autóctonas. Y es que los datos apabullan: unos 10.000 animales son víctimas del veneno cada año en nuestro país, y unas 30.000 rapaces mueren anualmente entre colisiones y electrocuciones con tendidos eléctricos. Sin embargo, muchos de estos problemas pueden corregirse, ha recordado Fernando Garcés, secretario general de Grefa, quien detalla que los casos de envenenamiento o los problemas causados por los vallados cinegéticos han ido disminuyendo gracias a una mayor concienciación y normativas más estrictas.

Hasta este hospital llegan cada año cientos de animales “que no dan pistas sobre lo que les ha sucedido porque no tienen un dueño que nos cuente su sintomatología”, explica una veterinaria del centro durante el documental. Y es que la pieza cuenta con dos versiones: una de ficción y otra extendida, que se adentra en el día a día del trabajo en este centro. En el caso de los tendidos eléctricos, “las empresas se han implicado en proteger las torres”, explica José Luis Ruz González, de Envertec, empresa especializada en aplicar soluciones para reducir el impacto de los tendidos eléctricos sobre las aves y patrocinadora del cortometraje. Los ponentes recordaron que se está preparando un nuevo reglamento que complementará al ya existente de 2008, con el objetivo de proteger la totalidad del tendido eléctrico del país. No solo como medida de conservación de la avifauna, sino también para evitar daños en las infraestructuras o prevenir incendios, ya que “el 8% de ellos se originan tras la colisión o electrocución de algún ave”, comenta Ruz.

Cartel del cortometraje “Amenazados”, dirigido por César Ríos. César Ríos

Amenazados está siendo presentado en diferentes certámenes y festivales con el objetivo de conseguir la mayor repercusión posible. Tras esta etapa, está prevista su difusión a través de los diferentes canales informativos y redes sociales de GREFA, con la intención de concienciar a la sociedad sobre las amenazas derivadas de la actividad humana que ponen en riesgo la supervivencia de muchas especies salvajes en su medio natural.