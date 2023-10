LA RAZÓN apuesta por el futuro "sostenible"

Las empresas siempre han sido las responsables de cimentar el futuro en las sociedades avanzadas. Hoy en día podemos decir –como recuerda la ONU-, que son las que cimentan el futuro "sostenible". Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Diez principios del Pacto Mundial de la ONU se han convertido en la guía de la mayoría de nuestros empresarios, ya que favorecen el impacto positivo en la sociedad y el medioambiente, al tiempo que les abren oportunidades de negocio. No en vano los Diez Principios están suscritos por más de 22.000 organizaciones en todo el mundo y más de 1.500 en España.

La aplicación de los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) en la estrategia empresarial ya es una cuestión ampliamente asumida. Según una encuesta del Pacto Mundial sobre la contribución de las empresas españolas a la Agenda 2030, el 79% de 2.500 organizaciones preguntadas considera la sostenibilidad como una ventaja competitiva. En total, el 98% de los CEOS así lo entienden. De hecho, el peso de los activos gestionados con algún criterio ASG aumentó el año pasado del 51% al 55% sobre el total comercializado en España. Hablamos, en términos absolutos, de 374.758 millones de euros durante 2022, según recoge el estudio ‘La Inversión Sostenible y Responsable en España 2023’, publicado por Spainsif hace unos días.

En definitiva, la sostenibilidad es una prioridad y está cada vez más presente en nuestras vidas. LA RAZÓN, como medio de referencia en España, lleva defendiendo esta máxima muchos años, y prueba de ello ha sido la III Edición de los Premios Sostenibilidad y Medio Ambiente que se han celebrado este 31 de octubre en su salón de actos.

La gala, guiada por la presentadora Marina Monzón, ha contado, aparte de los ganadores, con la presencia de directivos de otras empresas muy comprometidas con la protección medioambiental en nuestro país. Carlos Novillo Piris, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, presidió el acto y entregó los premios junto a Sergio Alonso, director adjunto de LA RAZÓN.

El encargado de abrir el acto no obstante fue el director del periódico, Francisco Marhuenda, quien grabó un vídeo al no poder estar en la gala por encontrarse cubriendo la jura de la Constitución de la Princesa Leonor. En su intervención quiso felicitar en primer lugar a todos los que hoy recibían un premio por "la excelente labor que realizan cuidando de nuestro planeta". Un esfuerzo, quiso remarcar, que no solo debe residir en la empresa privada, "también en las administraciones públicas como la Comunidad de Madrid, las cuales realizan un trabajo excepcional". Además, quiso destacar la también importante labor de “la sociedad para lograrlo”, finalizando su discurso alabando la labor que hace el periódico en defensa del medioambiente. "Como periódico hemos mantenido una línea de defensa del entorno, ya que lo vemos como un compromiso con las generaciones futuras".

Tras las palabras del director de esta casa, Monzón dio comienzo al acto de entrega de premios, el cual ha contado con el apoyo de dos compañías que defienden y luchan por un mundo más sostenible como son Naturgy y Murprotec. La primera, referente por su plan de sostenibilidad 2021-2025, Murprotec, una compañía dedicada al tratamiento de humedades, se define como empresa responsable con la sostenibilidad y la eficiencia energética, ya que al existir estas en un hogar o local se generan corrientes de frío que dificulta el mantenimiento del calor, obligando a subir la calefacción, con el consecuente gasto energético que conlleva.

Unos premios sostenibles

Uno a uno, fueron pasando los premiados por el escenario agradeciendo al periódico su labor y defendiendo las estrategias que realizan cada una de sus empresas por el cuidado del medioambiente. Como gesto hacia todos los asistentes, la marca Hawkers, también premiada, les regaló un par de gafas "sostenibles".

Una vez entregados los galardones, el cierre del acto corrió a cargo del consejero madrileño Carlos Novillo, quien quiso comenzar su intervención felicitando al periódico por los 25 años de historia y a todos los premiados que "han visto reconocida su voluntad de trabajar para cuidar el medioambiente". "Los premios que acabamos de entregar reflejan la innovación en la movilidad eléctrica, la tecnología al servicio de las buenas prácticas empresariales, el buen uso de la alternativa digital, el compromiso de espacios y compañías de turismo con el medioambiente, la responsabilidad en la gestión de residuos con el desperdicio cero, la excelencia urbanística desde el liderazgo de la vivienda asequible y una gestión eficaz en el ciclo del agua", remarcó el consejero, quien además anunció la elaboración de una nueva Ley de economía circular que se llevará a la Asamblea próximamente enmarcada en el plan de crecimiento económico y cuidado del medioambiente que la Comunidad está llevando a cabo.

Acto seguido, Marina Monzón ha dado por concluido el acto y ha invitado a todos los premiados de nuevo al escenario para realizarse una foto de familia.

Lista de los premiados