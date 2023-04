Vivivenda y moción de censura

Todos decían que estaban muy preocupados con el tema de la vivienda. Y desde hace más de dos años, se comentaba la negociación dentro del propio gobierno de un proyecto de ley que no acababa de despegar por falta de decisión ante un problema capital.

Así las cosas, desde mi escaño en la moción de censura, como se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso del 21 de marzo de 2023, yo planteé la cuestión creo que con claridad: «Estamos en una situación de parálisis en el tema de la vivienda, que se ha convertido en un grave problema, sobre todo para la juventud. Es un problema grave. Entre los años 2000 y 2007 –cierto es que con un embate especulativo muy fuerte– se construyeron en España 700.000 viviendas cada año y después se descendió en el año 2013 a 35.000, una vigésima parte del año máximo, y eso muestra lo que fue la gran recesión».

«Al lado de escasas construcciones [actuales, con la consiguiente carestía de viviendas y de alquiler], tenemos un problema de accesibilidad. La proporción del salario que hay que dedicar a la vivienda supera ya ampliamente el 30% en la mayoría de los casos. Simplemente hay que plantearse esto: ¿por qué no sale la ley de la vivienda? ¿Por qué lleva detenida durante años? ¿Por qué no hay un plan de vivienda? ¿Por qué no se recuperan las VPO, las viviendas de protección oficial? (Aplausos)».

«¿Cómo se está construyendo actualmente con la escasez de fuerza de trabajo que existe: yesaires, fontaneros, electricistas, ferrallistas...? No hay. Se quiere plantear la importación de técnicos y se oponen a ello, porque consideran que es quitar el trabajo a los españoles, cuando no hay oferta en la propia España. El mínimo son 200.000 viviendas al año y un 50 % de viviendas de protección oficial es también el mínimo».

¡Así son las cosas!

