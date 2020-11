Carlos Sainz disputará la Extreme E, la competición de todoterrenos eléctricos

Carlos Sainz padre ha aceptado un nuevo reto, cada vez más dificil, dentro de su extensa carrera deportiva. El piloto madrileño participará, con el apoyo de Acciona y Qev Technologies, en las carreras denominadas Extreme E, un nuevo campeonato mundial off-road de vehículos todoterreno movidos por motores eléctricos que está promovido por Alejandro Agag, el padre de la Fórmula E. La escudería, denominada Acciona-Sainz XE Team, contará con el propio Sainz y con la motorista Laia Sanz como pilotos.

Extreme E es una nueva competición global que integra, por primera vez en el mundo del motor, los conceptos de lucha climática, movilidad sostenible. Por ello, además de Acciona, se une al proyecto Qev Technologies, que es una ingeniería especializada en I+D de movilidad eléctrica. Un nuevo reto apasionante para el piloto madrileño, que ha sido elegido recientemente como el mejor conductor de rallyes de la historia. Sainz y Laia Sanz han coincidido en las últimas ediciones del Rally Dakar, que ganó Carlos Sainz el año pasado y en donde Laia, que acostumbra a ser siempre la primera mujer clasificada, tuvo en la edición 2020 mala suerte al sufrir una aparatosa caída.

Extreme E es una nueva y radical serie de carreras, en la que todos los equipos competirán con vehículos tipo SUV 100% eléctricos en entornos extremos de todo el mundo dañados o afectados por problemas climáticos y ambientales. El calendario consta de cinco carreras que se disputan en algunos de los lugares más remotos del mundo, como los hielos del Polo Norte o los desiertos de Asia. La competición dará comienzo el 20 de marzo del año que viene con la Desert X Prix, en Al-’Ula, Arabia Saudí, caracterizada por el terreno árido y rocoso. Le seguirán la Ocean X Prix, en Senegal (29-30 de mayo), la Arctic X Prix, en Groenlandia (28-29 de agosto), la Amazon X Prix, en Brasil (23-24 de octubre), y la Glaciar X Prix, en Argentina (11 y 12 de diciembre).

El trazado de cada carrera tendrá una distancia aproximada de entre 16 y 20 kilómetros, divididos en dos vueltas, lo que fomentará la velocidad. Cada X Prix se disputará en dos días, con una primera ronda clasificatoria, dos semifinales y la gran final. La igualdad de género es otro de los aspectos clave. La normativa establece que los equipos deberán estar compuestos al 50% por hombres y mujeres, con el mismo número de kilómetros recorridos por cada uno de los integrantes al volante del SUV eléctrico Odyssey 21.

A sus 58 años, este nuevo reto acrecienta la leyenda del piloto madrileño. Carlos Sainz ha ganado en dos ocasiones el Mundial de Rallies, en 1990 y 1992. También ha sido el vencedor en tres ocasiones del Dakar: en 2010, en 2018 y este mismo año. El piloto español ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020 por su fructífera trayectoria en la élite del automovilismo mundial. Por su parte, Laia Sanz ha sido campeona del mundo de Trial en trece ocasiones y campeona mundial de Enduro en otras cinco ediciones. Ha terminado en diez ocasiones el Dakar, entre 2011 y 2020, logrando la victoria en la categoría femenina de motos en todas ellas. Además, logró un 9º puesto absoluto en 2015, el mejor resultado en la historia del Dakar conseguido por una mujer en motos. Su participación en el nuevo equipo de Extreme E representa su salto oficial del mundo de las motos al automovilismo.

El Acciona-Sainz XE Team se medirá con ocho equipos de alta competición, que demostrarán sobre los terrenos más exigentes la fiabilidad de la movilidad eléctrica y la competitividad de las energías renovables. La empresa española ya fue la primera en alinear un coche totalmente eléctrico en el Dakar.

Para Carlos Sainz, “Este es, sin duda, un nuevo tipo de competición en el mundo de las carreras, y no solo por el tipo de coche, que es eléctrico 100% y off-road, sino por el formato. El hecho de competir en un campeonato en el que hay, además, igualdad de oportunidades de género, en el que los dos pilotos tienen la misma importancia, en el que ambos vamos a ganar y a perder juntos… me parece muy original e inclusivo. Para un veterano como yo, es de lo poco que me queda por probar: ¡me hubiera dejado una asignatura pendiente!. Creo que con Laia además de compañera, reunimos todos los ingredientes para que un equipo español pueda estar luchando lo más alto posible. Ese será nuestro objetivo”.

Por su parte, en el acto de presentación del equipo Laia Sanz agradeció a Sainz la confianza puesta en ella. “Para mí es un paso importante; los coches siempre me han llamado mucho la atención y al lado de Carlos estoy segura de que voy a aprender muchísimo. Le admiro mucho, formar equipo con él es un regalo; es el mejor compañero que podría tener. El campeonato es novedoso en sí mismo y es muy interesante que los equipos estén compuestos por hombres y mujeres. También incluye el concepto de sostenibilidad: tenemos que empezar a pensar en ello, creo que las carreras tirarán cada vez más hacia esta dirección”, finalizó la piloto catalana.