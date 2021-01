Las “mentiras” de los coches híbridos enchufables

Cualquiera que vaya ahora a comprarse un coche se enfrenta a una serie de dilemas que no existían antes o, al menos, no era tan “complicado” como la última vez que adquirió un vehículo. Los motores diésel y gasolina han dejado paso a una fórmula intermedia que cubre las necesidades de todos los conductores y consigue el objetivo de reducir el gasto de combustible y poder rodar en modo cien por cien eléctrico por la ciudad.

Los coches híbridos enchufables han llegado para quedarse. No solo permiten circular en modo 100% eléctrico sino que, gracias a la combinación de sus dos motores, son vehículos muy versátiles. Sin embargo, hay quien cree, por ejemplo, que no son aptos para viajes largos, ya que si uno no encuentra un punto de carga en la ruta está perdido. Desmontamos este y otros falsos mitos con Neus Mesalles, ingeniera de Vehículo Completo de SEAT, al volante del primer PHEV de la marca, el León e-HYBRID.

El modo 100% eléctrico es solo para ciudad: ¡Falso! Arrancamos en Barcelona. “El vehículo está predeterminado para hacerlo, siempre que pueda, en eléctrico”, explica Mesalles. Circular libre de emisiones permite, además, hacerlo sin preocuparse de las restricciones anticontaminación presentes en cada vez más localidades y gozar de ventajas, como carriles reservados y facilidades de aparcamiento, para estos vehículos.

La ingeniera se dirige a su trabajo en SEAT Martorell, a unos 25 kilómetros, y lo hace en este modo. “Con la autonomía que tiene el vehículo, nos da para ir y volver cómodamente”. El SEAT León e-HYBRID dispone de una autonomía de hasta 64 km en modo eléctrico. Además, la batería se va recargando a través del sistema de frenada regenerativa. “Cada vez que frenamos, en la pantalla de info-entretenimiento vemos que las ruedas aparecen en verde y las flechas azules que identifican el modo eléctrico van hacia la batería. Así sabemos que estamos regenerando energía”, comenta.

Solo para velocidades urbanas: ¡Falso! La ruta hasta Martorell sirve para desmontar este otro falso mito. “Muchas veces se asocia el modo eléctrico a velocidades bajas, propias de la ciudad, pero podemos comprobar en esta ruta interurbana cómo estamos circulando a la máxima que permite la vía, en este caso de 120 km/h”, indica Mesalles.

Los híbridos consumen más: ¡Falso! Una vez en Martorell, la ingeniera de SEAT debe dirigirse a un circuito de pruebas, a 50 km. Para ello, selecciona el modo híbrido. “Ahora ambos motores, el eléctrico y el de combustión, se alternan automáticamente con el fin de ofrecer la máxima eficiencia energética”, asegura. Esto se materializa en una reducción drástica del consumo, en el caso del SEAT León e-HYBRID es de 1,1l a 1,3l/100km (WLTP) y de 18,1 - 19,3 kw/ 100km (WLTP), así como de las emisiones de CO2. “Y cuando aceleramos rápidamente, los dos motores funcionan a la vez ofreciendo la máxima potencia”. La del León e-HYBRID es de 204 CV (150 kw), que permite pasar de 0 a 100 en 7,5 segundos.

Los híbridos no son para viajes largos: ¡Falso! El modo híbrido permite no solo la combinación automática de los dos motores, sino también su configuración manual. Podemos pedirle reservar la carga eléctrica que queramos para más adelante, o bien recargar la batería durante la marcha usando el motor de combustión. “Con un híbrido enchufable tenemos la tranquilidad de poder hacer los kilómetros que queramos, independientemente de la autonomía eléctrica”, sostiene la ingeniera. “No hay que tener miedo a lo nuevo. La combinación de ambas tecnologías, la eléctrica y la de combustión, ofrece muchas ventajas”, concluye.