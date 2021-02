Un Rolls Royce clásico, cien por cien eléctrico, para pasear por el centro de la ciudad sin limitaciones

No hay barreras para los millonarios que quieran seguir disfrutando de sus Rolls Royce clásicos más exclusivos. Una empresa británica hace la transformación completa de su mecánica metiendo motores eléctricos y potentes baterías para poder circular por el centro de las ciudades sin limitaciones, ya que tienen cero emisiones. Hasta ahora hay dos modelos disponibles: el majestuoso Phantom V y el, no menos impresionante, Silver Cloud. Pero el capricho no es barato.

Lunaz Design es una empresa situada en Silverstone, una pequeña localidad al norte de Londres más conocida por su famoso circuito donde se disputan los Grandes Premios de Gran Bretaña de Fórmula Uno. Alli varios ingenieros realizan la transformación completa de estos vehículos. Les introducen las baterías necesarias para alimentar a los motores eléctricos que sustituyen a los antiguos de explosión. Y logran una autonomía de 480 kilómetros. Así se puede conjugar el máximo lujo sobre ruedas con el más puro ecologismo. Estos dos magníficos ejemplares de la década de los sesenta se transforman en la tecnología más actual.

Preparación Lunaz Design Rolls Royce eléctrico

Hay que darse prisa, ya que la empresa ha anunciado que, por el momento, sólo va a llevar a cabo treinta transformaciones. Pero parece que ampliará el trabajo, ya que está recibiendo encargos de varias partes del mundo. Para el Silver Cloud pone baterías de 80kwh y para el Phantom, más pesado, sube la potencia hasta los 120kwh. Con ello se consiguen autonomías de hasta 480 kilómetros. Y se pueden recargar, como otros coches eléctricos, en un cargador rápido o en un enchufe doméstico mejorado.

Eso sí, los precios no son un regalo. La transformación de un Silver Cloud cuesta cerca de cuatrocientos mil euros y la del Phantom sube la factura hasta los 550.000 euros. La empresa también realiza transformaciones eléctricas de otros clásicos de nivel y trabaja con marcas como Aston Martin, Jaguar, Ferrari… e incluso parece que tiene el encargo de electrificar un antiguo Fórmula Uno. Eso sería casi un sacrilegio para los más puristas.