Pedro Sánchez y su posible dimisión, en directo: última hora de hoy y reacciones

El plazo autoimpuesto por Pedro Sánchez expira hoy. Tras las muestras de apoyo de este fin de semana, el presidente del Gobierno comparecerá hoy para anunciar su decisión, aunque por el momento no hay nada previsto en la agenda de Moncloa. Desde el Ejecutivo han reiterado que se trata de una decisión personal y familiar, por lo que no saben en qué sentido irán las palabras de Sánchez. Sin embargo, uno de sus hombres de confianza, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya anunció ayer que "no está fácil" que el presidente se quede.

Sus socios de Gobierno le ven "débil y expuesto". Junts y PNV van un paso más allá y creen que su tiempo en política está "ya terminado". Desde la oposición, reprochan a Sánchez su "victimismo" y le acusan de "estirar la agonía", llevando a España a la decadencia. Y todo ello, a la espera también de esa encuesta "flash" del CIS ordenada por Tezanos sobre la carta a la ciudadanía.