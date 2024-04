Susanna Griso adelanta que Iñaki Urdangarín podría fichar por Antena 3

Tras el repaso este miércoles pasado a la actualidad de Iñaki Urdangarin, ya que "Semana" publicaba sus primeras declaraciones tras firmar su divorcio de la infanta Cristina y terminar de cumplir condena por el 'Caso Nóos'. Sus primeras palabras han sido: "Estoy divorciado y ya no tengo ninguna condena. Quiero ser una persona normal, con una vida normal". En el momento de recoger estas palabras en "Espejo Público", el programa de Antena 3 que presenta Susanna Griso, la periodista ha adelantado que es posible que pronto le veamos en un programa de la cadena de Atresmedia.

Tras desvincularse mediáticamente de la Familia Real y apostar por una suerte de anonimato, el programa "Espejo Público" añadía una variable laboral desconocida hasta el momento para el ya exmarido de la Infanta Cristina. Ha sido l apropia Griso la encargada de desvelarlo: “Yo lo que sí sé es que él estaba dispuesto a ir a algún programa de televisión muy blanco, muy blanco, de esta casa, y no había mucho interés en su entorno en que el tuviese una vida pública. Entonces... porque también podía haber escrito un libro, contar sus vicisitudes en la cárcel”.

En seguida a su alrededor, los colaboradores lanzaban las primeras pistas: "¿En ‘El Desafío’? ¿Pero se interesó él o le tantearon?”, quiso saber Beatriz Miranda, que explicó que sus apuestas estaban en el programa de entretenimiento de Antena 3 presentado por Roberto Leal, "El Desafío" e incluso, "siempre he pensado que va a acabar en ''Supervivientes'', en un reality". Grisó matizó que "Él no lo veía mal y su entorno estaba dispuesto a escuchar”. Con ello dejaba patente que el exjugador de balonmano estaría dispuesta a dejarse tentar por algún programa elegido con cuidado para sacar dinero y mejorar su imagen pública.

Recordemos que la próxima edición de "El Desafío" ya cuenta con la bendición de la próxima concursantes confirmada, Victoria Federica de Marichalar. En estos momentos se estarían grabando los capítulos en los que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar está participando. Durante el programa de Antena 3 presentado por Griso, la copresentadora también desveló las condiciones actuales de Iñaki: "Vive de una pensión de 400 euros que le queda tras su ingreso en prisión [...] Nacho Gay me explica que hay una serie de acuerdos por los que la infanta Cristina le pasa un dinero a Iñaki Urdangarin siempre y cuando no cambie su circunstancia laboral. Él ahora mismo no tiene trabajo, en el momento en el que encontrase trabajo, ese dinero, que es una horquilla entre 3.000 y 5.000, desaparecería”.