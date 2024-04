Estas son las más increibles y tendenciosas preguntas del CIS de Tezanos a favor de Sánchez y contra el poder judicial

Sabido es que Sánchez juega en casa en el CIS. El responsable de este organismo público, afiliado al PSOE, suele cocinar las encuestras del Centro de Investigaciones Sociológicas para que le sean favorables a su partido. De hecho, cada vez que hay elecciones, y a pesar de tener más medios que cualquier otra empresa demoscópica, sus encuestas suelen ser las que más se alejan de los resultados finales. En ocasiones, incluso, busca hacer de palanca para impulsar al votante indeciso cuando la cosa es justa o, al reves, cuando parece que la victoria está asegurado y se corre el riesgo de que el votante de izqueirdas se quede en casa.

Sin embargo, en esta ocasión, ha ido un paso más allá y no solo ha hecho una encuesta ex profeso sobre el periodo de reflexión que Pedro Sánchez se dio para decidir si seguía al frente de la Presidencia del Gobierno, sino que ha realizado una serie de preguntas claramente dirigidas a cargar contra los jueces y cualquier entidad crítica con el PSOE.

Así, no ha tenido reparo alguno en hacer las siguientes preguntas:

Respecto a la vida política en España, con qué frase de las siguientes está Ud. más de acuerdo:

La vida política se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable

La vida política no se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable

La vida política se está convirtiendo en algo muy duro e insoportable en algunos aspectos, pero en otros no es para tanto

¿Cree Ud. que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño?

Cree que está justificada

Cree que es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño

En su opinión, ¿cree Ud. que está justificado el empleo de mentiras, insultos y ataques personales en el debate político, o deberían exitir límites que no deberían traspasarse?

Cree que está justificado el empleo de mentiras, insultos y ataques personales

Cree que deberían existir límites que no deberían traspasarse

Y ahora, pensando en el caso de la situación de la justicia en España; en su opinión, ¿cree que actúa siempre de forma imparcial o en ocasiones se ve influida por otros poderes políticos o económicos?

Cree que siempre actúa de forma imparcial

Cree que en ocasiones se ve influida por poderes políticos o económicos

Tal como está la situación de la justicia en España en estos momentos, ¿qué cree Ud. que es necesario?

Cree que es necesario una reforma de la situación de la justicia en España

No cree que sea necesario una reforma de la situación de la justicia en España

Evidentemente, las preguntas parece claramente enfocadas en criticar al Poder Judicial, en preguntar si está justificada "la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez", a pesar de que los encuestados, en su mayoría, no tienen criterio jurídico suficiente para saber si está justificada o no; o, incluso, si la justicia actúa o no de forma imparcial. Parece claro que estas preguntas hubieran tenido respuesas parecidas en cualquier otro momento, pues sería raro que alguien no estuviese de acuerdo con que se haga una reforma "de la situación de la justicia", pero se ha hecho justo en este momento, después de que Pedro Sánchez comunicara su decisión de seguir al frente del Gobierno.

No es la primera vez que Tezanos sorprende con este guion. En la retina perduran las preguntas que realizó durante la pandemia en las que preguntó si era necesario «restringir y controlar la información» y establecer «solo una fuente oficial» o cuando incorporó entre sus cuestiones temas de rigurosa actualidad con la intención de incorporarlos a la opinión pública. Lo hizo en junio de 2020 cuando, de repente, preguntó a los españoles sobre el Ingreso Mínimo Vital en paralelo a su debate en las Cortes.

A principios del pasado año, el CIS preguntaba directamente a los ciudadanos por la reforma del Código Penal o la posibilidad de renovar los órganos constitucionales tales como el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. La intención del barómetro era dirigir las respuestas de los ciudadanos hacia un sentido en beneficio del Ejecutivo, como en el caso de la pregunta 26, en la que directamente se pide señalar a un partido como el culpable de la crisis institucional.

No en vano, desde que Tezanos asumió las riendas del CIS, aumentaron las voces críticas con su gestión porque se inició una época de incoherencias en la serie histórica, cambios metodológicos y giros inexplicados en la cocina (o ausencia de la misma) mes tras mes que van en detrimento de la tan prestigiosa casa de encuestas pública.