Volvo actualiza el XC40 eléctrico como si fuera un teléfono móvil

El fabricante de vehículos Volvo Cars ha iniciado su primera actualización de software inalámbrica (OTA, over-the-air) en el XC40 Recharge, el primer modelo 100% eléctrico de la compañía. Tal como ha subrayado la empresa, “muy pronto” los conductores europeos recibirán un paquete de actualizaciones que incluyen nuevas funciones, corrección de errores y mejoras de estabilidad para los sistemas de propulsión e infoentretenimiento del automóvil.

Con las actualizaciones OTA, los clientes no tendrán que ir al taller para disfrutar del software más reciente y de funciones actualizadas en su Volvo ‘cero emisiones’. “Esto significa que el mejor momento de un Volvo no es el día en el que sale de la fábrica, porque seguirá mejorando con el tiempo a medida que reciba nuevas actualizaciones”, ha indicado la marca. ”Las ventajas de las actualizaciones inalámbricas son evidentes. Ayer, todavía había que ir al taller para conseguir las últimas actualizaciones del vehículo. Hoy basta con hacer clic en OK y el Volvo eléctrico se encarga del resto. No puede ser más fácil”, ha indicado el director de Tecnología de Volvo Cars, Henrik Green.

Las funciones incluidas en esta última actualización del software son un nuevo programa básico para los principales sistemas electrónicos del vehículo, un aumento de la velocidad de recarga y una mejora de la autonomía de conducción. También hay actualizaciones para el sistema operativo Android Automotive que controla el sistema de infoentretenimiento, así como una corrección de errores de propulsión relacionados con la seguridad, además de la actualización de la conectividad bluetooth, de los temporizadores climáticos, de la versión digital del manual del usuario del vehículo y la cámara de 360 grados. Hasta ahora, sólo marcas como Tesla tienen esta función activada.