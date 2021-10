“Audi lleva medio siglo a la vanguardia técnica”

La carrera de la electrificación de Audi, que hasta el año 2025 lanzará al mercado 30 modelos nuevos electrificados, de los cuales la tercera parte serán híbridos enchufables, demuestra que la firma de los cuatro aros mantiene su principio de estar a la vanguardia de la técnica, como desde hace cincuenta años, en opinión del director general de esta marca en España, José Miguel Aparicio, que ofrece esta tecnología en todos los segmentos de automóviles de lujo. Para este directivo, los PHEV son un ejercicio de optimización de ingeniería al lograr el equilibrio adecuado entre el tamaño de la batería y las prestaciones, ya que los acumuladores en este caso son unos 200kilos más livianos que en un eléctrico puro.

Además, según argumentó Aparicio, los híbridos enchufables consiguen unir la utilización a diario con cero emisiones con la posibilidad de realizar largos viajes sin estar preocupado por el punto de recarga, al contar para estas ocasiones con el motor de combustión interna. Esta polivalencia es la razón por la cual el mercado de los híbridos enchufables está creciendo en España de manera importante en los últimos tiempos. Así por ejemplo, según los datos facilitados por el directivo de esta empresa, en el año 2018 se matricularon en España 5.431 vehículos con esta tecnología, representando el 0,4% del mercado total. Al año siguiente la cifra no subió mucho, ya que la proporción subió hasta el 0,6% al registrarse 6.964 automóviles. Pero se disparó el año pasado con unas matriculaciones de 21.761 unidades, con una participación del 2,7% y ha seguido creciendo este año con un registro de 27-813 PHEV vendidos, que representan el 4,4% del mercado.

Dentro de Audi, la cuota de mercado de los híbridos enchufables llega al 5,4%, es decir, un punto por encima de la media nacional. Y es que cuenta con una gama muy completa con esta tecnología, presente en el 70% de la gama, en los modelos A3, Q3, Q5, A6, A7, A8, Q7 y Q8. Los precios de adquisición, dependiendo del modelo elegido, oscilan entre los 42.150 y los 116.000 euros, pero en todos los casos se puede acceder a las ayudas del Plan Moves de hasta cinco mil euros, además de otras facilidades del fabricante como por ejemplo la instalación, por 1.400 euros, de un punto completo de recarga en casa, gracias a un acuerdo que tiene la marca con Iberdrola. Parte de este dinero también es recuperable a través del Moves.

En cuanto a la recarga, que dura entre 2,5 y 4,5 horas según modelos con un cargador de casa, existe la posibilidad de tener la tarjeta E-Tron que da cobertura con 3.500 puntos de recarga potentes en España y más de doscientos mil en toda Europa. Teniendo en cuenta que el recorrido medio diario de un automovilista es de 58 kilómetros, con este sistema se puede mover el coche con cero emisiones durante el día y acceder a una carga barata por la noche.

Refiriéndose a las cifras económicas de la compañía en el primer semestre, que cuenta con 85.600 empleados en todo el mundo, señaló que en dicho periodo se han vendido un total de 981.680 Audi en todo el mundo, lo que supuso unos ingresos de 29.212 millones y unos beneficios de 3.113 millones. En España, la marca lidera un año más el mercado de los automóviles de nivel “premium”, con una participación del 25,2% en esta categoría y a pesar de la crisis de suministro que afecta a la firma como a la mayoría de los grandes fabricantes mundiales.

“Ha sido un buen semestre -señaló Aparicio- pero el segundo viene más complicado por la crisis de los microchips”. Reconoció el ejecutivo de Audi que esta crisis está afectando claramente a las entregas de vehículos nuevos a clientes, que se prolongan en mes y medio sobre el plazo de entrega inicialmente previsto.

“Se trata -añadió- de una crisis de suministros muy compleja que se prolongará en el tiempo y que no me atrevo a poner una fecha de terminación. Se debe a una explosión de la demanda, no solo en el sector del automóvil, sino de todos los productos que utilizan estos microchips. Esta crisis va a ser duradera”, afirmó.

Por último, refiriéndose a los planes deportivos de la marca, que ha estado presente en los principales retos del automovilismo, como por ejemplo las 24 Horas de Le Mans, ganadas en varias ocasiones por la marca, indicó que se encuentra especialmente ilusionado con el último reto de llevar un coche eléctrico al rallye Dakar y, sobre todo, por tener en el equipo a los españoles Carlos Sainz y Lucas Cruz, con quienes está en contacto continuo y que cree tienen muchas posibilidades de poder conseguir la victoria en este nuevo reto, a pesar de lo que supone debutar con un coche nuevo y una tecnología diferente.