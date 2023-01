¿Cuáles son los conductores obligados a darse de alta en la Dirección Electrónica Vial?

La Dirección General de Tráfico ha recordado que este año entrará en vigor una gestión obligatoria para todas las personas jurídicas que sean titulares o arrendatarias a largo plazo de algún vehículo. Eso incluye a empresas, fundaciones, asociaciones, sociedades civiles, etc. Si alguna de ellas utiliza algún vehículo en el desarrollo de su actividad, deberá registrarlo en la Dirección Electrónica Vial o DEV; que es el buzón electrónico a través del cual la DGT enviará las notificaciones, los avisos y las incidencias que el organismo deba hacerle llegar al usuario de manera telemática.

La Dirección Electrónica Vial es un buzón electrónico en el que puedes te puedes dar de alta para recibir las comunicaciones y notificaciones que tengamos que hacerte de manera telemática con los mismos efectos jurídicos que la notificación en papel | Fuente: Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Esta modificación se produce de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobada el pasado mes de noviembre. Desde entonces, la Dirección General de Tráfico dejó de enviar sus notificaciones a los sujetos jurídicos en papel… para hacerlo únicamente de manera telemática. Eso sí, es importante tener en cuenta que estas notificaciones tienen los mismos efectos jurídicos que las notificaciones en papel.

¿Cómo puedo darme de alta?

El alta es voluntaria para las personas físicas pero, como comentábamos antes, obligatoria para las jurídicas. En el caso de los autónomos, al ser estos personas físicas, no están obligados a darse de alta en la DEV… aunque lo podrán realizar de forma voluntaria como cualquier otro ciudadano. Gracias a este registro, podremos tener un mayor control sobre cualquier información relacionada con tráfico, como avisos administrativos y sanciones, por ejemplo.

Para el registro por medio de la sede electrónica, sólo es necesario disponer de un carnet de conducir y del certificado digital en vigor. Comenzaremos pinchando en ‘Otros trámites’ y después en ‘Notificación electrónica’. Una vez allí, rellenaremos un formulario donde deberemos aportar nuestros datos de contacto, es decir, nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono. De esta forma, la Dirección General de Trafico dispondrá de varias vías de contacto mediante las cuales podrá hacernos llegar sus comunicaciones.

Si no aportamos nuestros datos de contacto, el organismo también puede asignar de oficio una Dirección Electrónica Vial a la empresa, la cual recibirá de forma electrónica las notificaciones de tráfico. Al hacerse esta asignación de oficio, la DGT no podrá enviar los avisos al correo electrónico o al teléfono móvil (porque no dispondrá de esos datos), pero la información quedará igualmente disponible en el buzón de la DEV, por lo que será necesario acceder de forma periódica para consultar si hay alguna comunicación por parte del organismo.

La DGT dejó el pasado noviembre de enviar comunicados en forma de cartas a los sujetos jurídicos, pasando a comunicaciones exclusivamente electrónicas | Fuente: Jesús G. Feria FOTO: Jesús G. Feria La Razon

En resumen, las personas jurídicas están obligadas a darse de alta en un buzón electrónico llamado Dirección Electrónica Vial, a través del cual la DGT podrá hacer llegar sus comunicaciones. Y es importante, porque estas notificaciones electrónicas tendrán los mismos efectos que tendrían las notificaciones en papel.