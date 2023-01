Cómo arreglar un picotazo en la luna del coche por menos de 20 euros y en sólo media hora

Cuando hablamos de golpes en la luna del coche existe una máxima que siempre debemos tener presente: el tiempo es oro. Lo que en un principio es un pequeño picotazo, puede convertirse en una auténtica brecha que nos obligue a cambiar el parabrisas. Una broma que no es nada barata, por cierto. Estamos hablando de que -si la sustitución no está incluida en el seguro- podría ascender hasta los 1.000 euros. Si no quieres verte en esta tesitura, lo mejor es actuar rápido. Si procedes como te decimos, podrás conseguir solucionar el problema a un precio mucho más asequible... y en sólo media hora.

Podemos plantearnos la reparación en vez de la sustitución cuando la grita tiene un diámetro de menos de dos euros FOTO: La Razón (Custom Credit)

Antes de continuar, debemos apuntar que cuando se trata de una grieta profunda o de un destrozo demasiado serio, no hay mucho que podamos hacer además de decirle adiós al viejo parabrisas. Un truco que podemos saber si el impacto es demasiado grande para una reparación es tomar como referencia una moneda de dos euros.

Otro aspecto que también debería desalentarnos a la hora de plantearnos una reparación en lugar de una sustitución es la ubicación del picotazo. Si está demasiado cerca del borde, será demasiado arriesgado asegurar que el cristal no se va a volver a rajar. En ese caso, lo mejor también suele ser la sustitución. Aunque si tienes dudas sobre este asunto, quién mejor puede asesorarte es un especialista en lunas (olvídate del taller del fabricante).

La sustitución del parabrisas puede salirnos muy cara. Así que siempre que podamos lo mejor es optar por la reparación FOTO: Dreamstime

¿En qué consiste la reparación?

Hace unos años se empezaron a comercializar los kits de reparación casera para parabrisas. Y la verdad es que están dando muy buenos resultados: Funcionan para todo tipo de parabrisas laminados, tienen un precio que ronda entre los 15 o los 20 euros y puede acabar con el problema en sólo unos minutos.

Dentro del kit se incluye la resina de alta penetración (el líquido que rellenará la grieta), una jeringuilla o una cavidad diseñada para empujar el líquido a mucha presión y un soporte de cuatro ventosas que sujetarán el artilugio al cristal. Recuerda, eso sí, que la reparación debe hacerse a la luz del sol para que la resina se solidifique con los rayos ultravioleta.

Antes de aplicar el producto es necesario limpiar exhaustivamente la zona con una cuchilla y alcohol, de forma que no quede ningún fragmento de vidrio suelto. Después colocaremos la estructura sobre el chinazo, justo en el centro de las cuatro ventosas. Una vez esté centrado y sellado, atornilla la cámara de la resina sobre el punto de impacto. Recuerda no hacer mucha presión, lo justo para que no haya ningún hueco por el que se pueda escapar el líquido. Después echaremos unas cinco gotitas de resina en la cavidad y atornillaremos el tapón para que haga presión y lo dejaremos reposar por unos 5 minutos.

Imagen genérica de un kit de reparación de parabrisas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por último, desatornillaremos la estructura y comprobaremos si el resultado ha sido el adecuado. Lo normal es que todavía puedan apreciarse algunas grietas. Para taparlas echaremos un poquito más de resina sobre ellas y colocaremos luego las láminas de plástico. Si quieres asegurarte de que el líquido va a alcanzar todas las grietas, utiliza un secador de pelo para producir calor sobre la superficie. Ya sólo queda quitar las láminas y retirar los parabrisas sirviéndonos de una cuchilla. Como podrás ver, el resultado es casi perfecto.