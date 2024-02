¿Cada cuánto tiempo o cada cuántos kilómetros debes hacer el cambio de aceite?

El mantenimiento de nuestro vehículo es un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto. Una de las tareas más importantes en este mantenimiento es el cambio regular del aceite del motor. ¿Por qué es tan importante? Bueno, con el tiempo, las propiedades y la viscosidad del aceite del motor disminuyen. Esto puede llevar a una mayor fricción y esfuerzo en las partes del motor, aumentando el consumo de combustible. Pero más importante aún, si el aceite no cumple con su función correctamente, puede aumentar el riesgo de sufrir una avería grave que puede resultar en costosas reparaciones.

Existen diversos tipos de averías que pueden ocurrir si el aceite del motor no se encuentra en buen estado. Por ejemplo, un aceite defectuoso puede causar una avería en el motor, que es una de las fallas más graves y puede requerir la instalación de un nuevo motor. Además, los motores turboalimentados, que son cada vez más comunes, necesitan un aceite de alta calidad debido a su alta sensibilidad a una lubricación deficiente.

Con el tiempo, el aceite de motor pierde sus propiedades y su viscosidad. Lo que se traduce -a su vez- en un consumo de combustible superior Daniel Andraski Pexels

Por otro lado, un fallo en el árbol de levas, una pieza rotativa esencial para la función del motor, puede ser muy costoso y normalmente se debe a una lubricación inadecuada. Los componentes como el filtro antipartículas, presente en los coches diésel, y la cadena de distribución también son sensibles a los aceites de motor inadecuados y una lubricación insuficiente respectivamente. En ambos casos, para evitar daños graves y costosos en el motor, es fundamental utilizar los aceites recomendados y llevar a cabo un cambio regular del aceite del motor.

Para evitar la aparición de estas averías es importante que nos tomemos en serio el mantenimiento de nuestro vehículo. Basta con revisar el nivel del aceite y cambiarlo si es necesario, cumpliendo con los intervalos establecidos por el fabricante, y prestando atención a la presencia de manchas de lubricante bajo el vehículo, entre otras precauciones, para mantener nuestro vehículo en buen estado.

¿Cada cuánto tenemos que cambiar el aceite?

En términos generales, la recomendación estándar es cambiar el aceite del automóvil cada 15.000 kilómetros o bien cada año, dependiendo de cuál de estas dos circunstancias ocurra primero. Sin embargo, existen ciertos factores que podrían justificar la necesidad de adelantar este cambio de aceite.

Un ejemplo claro de esto es cuando se trata de un automóvil de antigüedad considerable. En estos casos, el vehículo requerirá un mayor nivel de lubricación en comparación con un vehículo más moderno. Otro ejemplo evidente es si comienza a notar que el motor de su vehículo emite ruidos similares al choque de piezas de metal, entonces un cambio de aceite inmediato es absolutamente necesario. Además, es posible que tenga que dedicar unos minutos para inspeccionar su vehículo en busca de posibles fugas.

Si por alguna razón no recuerdas cuándo fue la última vez que cambiaste el aceite de tu vehículo, no podrás confiar en la regla de los kilómetros recorridos para determinar si ha llegado el momento de cambiarlo nuevamente. En este caso, una alternativa que puedes considerar es inspeccionar el color y la opacidad del líquido. En el momento en que extraemos la varilla de medición del nivel de aceite y nos percatamos de que no podemos ver a través de la opacidad del aceite, entonces definitivamente ha llegado el momento de cambiarlo.