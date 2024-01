¿Cuándo se implantará el nuevo curso de la DGT para conducir motos de 125cc?

En los últimos años, hemos presenciado un incremento alarmante en la tasa de mortalidad de los motoristas en nuestras carreteras. Desde 2012, este incremento se cifra en un 37%, una estadística verdaderamente aterradora. Solo en el año 2023, se registraron 299 fallecimientos, siendo este el número más elevado desde el año 2008. Aún más desconcertante es el hecho de que al comparar los datos de mortalidad de motoristas de 2023 con los de 2022, se evidencia un incremento adicional del 19%, lo que representa 45 muertes adicionales.

Ante este escenario, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha expresado su preocupación y ha enfatizado que la seguridad de los motoristas es un asunto que requiere atención urgente e inmediata. Con el fin de prevenir más pérdida de vidas, este organismo ha propuesto la implementación de nuevas medidas de seguridad vial a lo largo del año 2024.

Entre estas nuevas medidas, una de las más polémicas y debatidas es la obligatoriedad de superar un curso específico para obtener el carnet de conducir motos de 125cc:

¿Cuándo se hará efectivo el cambio?

El nuevo curso sería similar al que ya se implementa en Francia, donde los conductores con carnet de coche B deben asistir a un curso de siete horas antes de poder conducir una moto. Aunque aún no se han revelado más detalles al respecto, se espera que este curso sea un programa teórico-práctico de corta duración que proporcionará información esencial sobre las medidas de seguridad en moto e incluirá prácticas en pista.

Esta medida se aplicaría incluso a aquellos conductores que ya poseen el carnet de tipo B con 3 años de antigüedad, requisito que hasta ahora era suficiente para conducir una moto de estas características. De acuerdo con el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación en su estado actual, "se podrán conducir dentro del territorio nacional con el permiso de la clase B, con una antigüedad superior a tres años, las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1”, es decir, las de 125 cc o menos.

El ministro Grande-Marlaska -por su parte- ha destacado que "los siniestros de tráfico en su mayoría son evitables y reducir estas trágicas cifras está en nuestras manos si todos redoblamos nuestros esfuerzos con ese objetivo". Asimismo, ha hecho un fuerte llamado a la responsabilidad de los conductores. Ha resaltado que evitar las distracciones, respetar las normas de circulación y usar los sistemas de seguridad son tres elementos fundamentales que pueden rebajar considerablemente estas dramáticas cifras y las tragedias humanas que hay tras ellas.

Por el momento, las fechas exactas de la entrada en vigor de esta nueva normativa aún no se han establecido. Sin embargo, es crucial recordar que para modificar el permiso B es necesario que el Reglamento General de Conductores cambie. Este es un trámite que no se realiza de un día para otro. Lo más probable es que este cambio en la normativa no se efectúe hasta el verano, como mínimo. Esto significa que nos quedan varios meses de margen para prepararnos, ya que no entraría en vigor hasta -como mínimo- el último trimestre del año 2024.