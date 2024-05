La DGT aclara cómo debemos actuar en caso de encontrarnos con un accidente en la carretera

A pesar de todos los esfuerzos invertidos en campañas de prevención, controles de alcoholemia, regulaciones, (…) los accidentes de tráfico siguen siendo muy comunes en nuestras carreteras. Y es nuestra obligación saber cómo reaccionar cuando nos encontramos frente a una situación tan complicada como esta, porque los primeros minutos después de un siniestro son los más importantes para la supervivencia de los heridos más graves.

Desde la cuenta oficial de la Dirección General de Tráfico en X (anteriormente conocida como Twitter) han compartido una pequeña guía sobre cómo debemos actuar cuando hay un accidente en la carretera:

Evitar provocar más riesgos

En primer lugar, la DGT nos aconseja que, en caso de un accidente, debemos reducir nuestra velocidad para evitar un choque contra los vehículos accidentados y poder esquivarlos de manera segura; que encendamos nuestras luces de emergencia para hacernos notar y prevenir más accidentes y, por último, que estemos atentos a nuestros retrovisores para mantenernos conscientes de otros vehículos que se acerquen.

Conducta PAS

En el segundo punto del tweet, el organismo de tráfico dice “Si aún no están los servicios de emergencia, aplicamos la conducta PAS”. Esta conducta PAS está reconocida internacionalmente como el protocolo básico de actuación para socorrer a los heridos en caso de siniestro, antes de que lleguen los servicios de emergencia a la escena. Las siglas PAS se refieren a:

1. Proteger

Estaciona en un lugar seguro de la calzada, donde no estorbe ni produzca nuevos accidentes. Sal del vehículo con el chaleco reflectante puesto. Para evitar que se produzca un nuevo accidente, es primordial hacer segura la zona afectada. Coge los triángulos de emergencia del maletero de tu coche y señaliza con la suficiente distancia el lugar del accidente, de forma que no corramos el riesgo de que otro vehículo choque contra los vehículos accidentados o contra el nuestro. Una vez asegurado el lugar, procederemos a la observación de potenciales riesgos (escapes de gasolina, aceite, freno de mano, electricidad, etc.).

2. Avisar

Los testigos del accidente son personas que presenciaron el evento sin estar involucradas en él. Son muy importantes en estas situaciones porque pueden proporcionar información de primera mano sobre cómo ocurrió el accidente. Es crucial tener la máxima información posible, pero también es importante comunicarla de manera clara y concisa. Si se llama al número de emergencia 112, se debe proporcionar la localización del accidente (calle, número, etc.), características y número de los vehículos implicados, número de heridos y cualquier otra información relevante como características especiales del accidente o un número de teléfono de contacto. Se debe brindar cualquier otra información importante para los equipos de emergencia.

3. Socorrer

No importa si sabemos cómo practicar los primeros auxilios o no, siempre podemos ayudar dentro de nuestras capacidades. Sin embargo, es importante que, si no sabemos lo que estamos haciendo, nos limitemos a avisar y tratar de proteger a las víctimas en la medida de lo posible. No queremos empeorar la situación con nuestra intervención. La Dirección General de Tráfico (DGT) nos recuerda que siempre debemos seguir estas precauciones:

Si se trata de un accidente de moto, no debemos quitar el casco del accidentado.

No rescates a personas en vehículos inestables.

Si alguna víctima lo precisa, realiza apertura de la vía aérea.

Comprime las heridas sangrantes.

No movilices a la víctima si no se tiene conocimiento, salvo situaciones de riesgo por incendio o explosión inminente.

Afloja las prendas que aprieten a las víctimas.

Protege a las víctimas del frio o del calor.

No des a las víctimas nada de beber ni comer.

Con la llegada de los servicios de emergencias al lugar del accidente (bomberos, policías, sanitarios...) se pone fin a la actuación PAS. Y a partir de ese momento, debemos mantenernos al margen.

Evita el “efecto mirón”

En tercer lugar, la Dirección General de Tráfico recuerda que, si los servicios de emergencia ya están en el lugar, debemos evitar disminuir nuestra velocidad para mirar. Con este último punto, el organismo de tráfico nos recuerda los peligros del conocido como “efecto mirón”, que puede resultar en accidentes adicionales, ya que los vehículos que vienen por detrás deben disminuir su velocidad de manera abrupta, y al estar el conductor distraído, puede causar colisiones con otros usuarios de la vía.

El "efecto mirón" puede tener peligrosas consecuencias en carretera

Por lo tanto, se debe continuar sin dejarse llevar por la curiosidad. Para ello, es crucial mantener la distancia de seguridad necesaria con el vehículo delantero, asegurarse de que la velocidad a la que uno circula sea la adecuada para la vía y las condiciones de conducción, y mantener una atención completa en la situación en caso de que sea necesario realizar una frenada de emergencia.