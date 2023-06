Escuela Volkswagen: 20 años de cursos de conducción para aumentar la seguridad vial

La escuela de conducción de Volkswagen cumple ahora 20 años desde que la marca alemana puso en marcha su programa denominado Volkswagen Driving Experience. A lo largo de estas dos décadas, más de treinta y tres mil conductores españoles han pasado por los cursos de pilotaje y conducción que imparten un grupo de monitores especializados, todos ellos con amplia experiencia en competiciones automovilísticas. El Campeón del Mundo Luis Moya, antiguo copiloto de Carlos Sainz, es uno de los coordinadores.

La finalidad de este programa es doble: por un lado, mostrar todo el potencial de la tecnología y los asistentes que equipan los modelos de la gama Volkswagen y, por otro, mejorar la técnica de los conductores con formación teórica y práctica. Para Laura Ros, la directora general de esta marca para España, es este un programa estratégico que refleja el compromiso con la seguridad vial. Y es que la formación es una de las mejores herramientas para lograr una reducción de la siniestralidad y avanzar en el objetivo de cero accidentes.

La idea de esta escuela nació como un programa de formación dirigido a la red comercial, pero la experiencia tuvo tanto éxito que Volkswagen decidió hacer el evento extensivo a los clientes de la marca con el objetivo de que conocieran y probaran en primera persona las últimas tecnologías y los sistemas de seguridad que equipaban los modelos más recientes de su gama. Desde su nacimiento en 2003, Volkswagen Driving Experience se ha convertido en una de las escuelas de conducción más reconocidas de España, que ha ido evolucionando incorporando nuevos cursos y una oferta cada vez más personalizada y adaptada a las necesidades de los usuarios. Hoy ofrece cursos en asfalto, tierra y nieve y se dirige tanto a los conductores más experimentados, como a aquellos jóvenes que acaban de recibir su permiso de conducir. El objetivo es siempre el mismo: reducir los accidentes de tráfico.

A lo largo de estos años los cursos han ido evolucionando, incorporando nuevas especialidades. En 2014 nació la Escuela R y, dos años más tarde, un curso enfocado a los conductores más jóvenes con menos de dos años de carné. En 2020, y coincidiendo con el lanzamiento del ID.3, nació un curso de conducción diseñado específicamente para vehículos eléctricos. Y, en 2021, dio un paso más ampliando su oferta con nuevos cursos personalizados y jornadas privadas con monitores profesionales. Para los amantes de las emociones fuertes, el programa contempla experiencias en nieve, como la R Ice Experience en Suecia y la 4 Motion Hielo y Nieve, que se ha celebrado en Andorra el pasado mes de marzo. Hay además otras modalidades denominadas ID, R, GTI , esta última para conductores con menos de dos años de carnet.

Como plato fuerte, la escuela One to One ofrece la posibilidad de acceder a una clase privada exclusiva con un piloto de la Escuela de Conducción. Se trata de una experiencia de conducción personalizada 100% para cada cliente y tiene lugar todos los sábados en Madrid y Barcelona, en los circuitos e Jarana y Montmeló, bajo demanda. Además de disfrutar de una clase personal de conducción de 2 horas acompañado por un piloto profesional, los asistentes podrán conocer al bicampeón del Mundo de Rallyes, Luis Moya, durante una exclusiva comida privada.