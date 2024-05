Los españoles prefieren, de momento, comprar coches de combustible ante el elevado precio de los eléctricos

El elevado precio y las dificultades de recarga siguen perjudicando a las ventas de automóviles electrificados en España, que, aunque se apuntan subidas en el número de sus ventas, estas siguen siendo escasas frente a las opciones de motorizaciones de gasolina y diésel, que continúan dominando claramente el panorama del mercado español de automóviles. Según un estudio de Cetelem, la financiera del banco BNP Paribas, el importe medio previsto para la compra de eléctrico crece un 7%, hasta los 30.515 euros, y el del híbrido un 11%, alcanzando los 30.596 euros.

Según el trabajo “Estudio Motor 2024”, en el que analiza el comportamiento de los conductores españoles en el sector del automóvil, moto y caravaning, desciende 10 puntos el porcentaje de conductores que afirma no disponer de infraestructura y puntos de recarga cercanos. Pero la realidad es que del 94% de los conductores que afirman tener automóvil propio, un 54% asegura que es de diésel, frente al 47% del año anterior; un 42% de gasolina, mismo porcentaje que en 2023; un 11% híbridos, frente al 8% de 2023; y un 3% eléctricos, un punto más que en el año anterior.

De acuerdo con el estudio, 9 de cada 10 conductores prefiere tener un coche en propiedad frente a otras fórmulas de movilidad como el carsharing o el pago por uso. De entre los conductores que afirman no querer tener un coche en propiedad, entre los motivos que destacan no necesitarlo, con un 36% de las menciones; preferencia por el uso de medios de transporte más sostenibles (31%); y no poder permitírselo, con un 18% de las menciones.

Prefiero un coche nuevo y de gasolina

Entre los conductores que afirman tener intención de comprar un coche en los próximos meses, los híbridos y gasolina son las opciones favoritas, con un 44% y 23% respectivamente, porcentajes muy similares a la intención de compra del año anterior, ya que solo crece un punto porcentual el caso de los vehículos de gasolina. Le siguen como tercera opción preferida los coches eléctricos, con un 16% y un aumento de un punto. Por el contrario, baja dos puntos porcentuales la intención de compra del coche diésel, con solo un 15% de las menciones. Las opciones más minoritarias continúan siendo los automóviles de gas licuado, con un 2% y un punto porcentual menos respecto a 2023; y los de pila de hidrógeno, con un 1% de las menciones.

Siete de cada diez conductores con intención de comprar un coche se decantaría por uno nuevo en lugar de por uno de ocasión. La intención de compra de un vehículo de ocasión se sitúa en un 25%, tres puntos menos respecto al año anterior. El gasto medio realizado en la compra de un automóvil este año se sitúa en 19.583 euros, un 1% menos que en el año anterior. Desglosando por tipo de vehículo, vemos que el gasto medio en el coche nuevo es de 25.125 euros, con un crecimiento del 5%, mientras que el gasto medio en el vehículo de ocasión ha sido de 8.330 euros, un 16% menos. Respecto a la intención de gasto medio estimado para este año, la media se sitúa en 25.706 euros, un 7% más que en el año pasado, siendo la intención de gasto de 29.612 euros en el caso de los coches nuevos (5% más), y de 14.490 euros para el vehículo de ocasión, un 12% más.

Los eléctricos suben, pero poco

El 16% de los futuros compradores de coches tiene intención de comprar un coche eléctrico en los próximos 12 meses, lo que supone un punto porcentual más respecto al año anterior. Aumenta también el importe medio previsto, que con 30.515€ crece un 7 % frente a 2023.

Entre los principales frenos para comprar un coche eléctrico, un 60% considera que es porque es demasiado caro, mientras que un 56% cree que la autonomía no es suficiente. Le siguen un 37% que lamenta que se requiere mucho tiempo de carga, un 32% que afirma no darle confianza, y un 30% mantiene que no dispone de suficiente espacio o infraestructura para recargar la batería, aunque cabe destacar en esta última afirmación un descenso de 10 puntos porcentuales respecto al año anterior

Respecto a los planes de ayuda, la encuesta indica que el 47% de los conductores españoles conoce la existencia de las subvenciones del plan Moves III para la compra de vehículos híbridos enchufables o eléctricos. Sobre este programa, un 31% considera que el plan ha influido positivamente en su decisión de adquirir un coche eléctrico o híbrido en los próximos 24 meses. Destaca también el 27% de conductores encuestados que afirma que no se plantea la compra de este tipo de coches porque las ayudas del Plan Moves III no se reciben de forma inmediata, sino de forma retroactiva y hay que esperar un plazo de aproximadamente año y medio para recibir el importe. El hecho de que estas cantidades computen para el IRPF es otro inconveniente grave.

Los datos analizados en este estudio se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada sobre una población mayor de 18 años que hayan comprado un coche o moto en el último año o que tengan intención de comprar en los próximos dos años.