El momento perfecto es ahora: este portátil de HP está más barato que nunca y su precio te dejará sin palabras

Entre los muchos portátiles que ha lanzado HP está el HP 15-fd0163ns, que solo está a la venta en Amazon. Estamos hablando de un equipo que es ideal para estudiantes y también para aquellos que trabajan en movilidad o desde su casa. Pues bien, actualmente tiene un 18 % de descuento y un precio muy tentador. Por lo tanto, si estabas buscando un portátil de calidad a precio reducido, puede que te interese, sobre todo ahora que está más barato.

Ahora puedes comprar el HP 15-fd0163ns por tan solo 449,99 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio de venta recomendado de 549,99 euros, te ahorras 100 euros. Por cierto, nunca antes había estado tan barato. Así que, si finalmente decides hacerte con este portátil te recomendamos que seas rápido, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Ahorra 100 euros comprando el HP 15-fd0163ns en Amazon

Este portátil tiene un diseño elegante y moderno HP

Si en tu día a día no usas programas que sean muy exigentes y más que nada lo que haces es usar Excel, Word, crear presentaciones o navegar por Internet, por poner algunos ejemplos, el HP 15-fd0163ns es perfecto para estas y otras muchas tareas. Su procesador Intel Core i5-1334U ofrece un buen rendimiento, incluso en multitarea. Dicho procesador está acompañado de 16 GB de RAM, un SSD de 512 GB y una tarjeta gráfica integrada Intel Iris Xe. En este sentido está a la altura de otros portátiles de su categoría. En cuanto a la pantalla, tiene un panel Full HD de 15,6 pulgadas.

No hace falta decir que no es un portátil gaming, pero si finalmente lo compras y te apetece jugar, te recordamos que puedes hacerlo vía GeForce NOW y Xbox Cloud Gaming. De estos dos servicios, si bien el primero ofrece una mejor calidad de imagen y permite jugar en hasta 4K con ray tracing, el segundo es más atractivo ya que pagando una cuota mensual de 17,99 euros tienes acceso a cientos de juegos.

Como hemos dicho en más de una ocasión, la conectividad es crucial en un portátil, y aquí el HP 15-fd0163ns tiene x1 HDMI, x1 USB tipo C, x1 toma combinada para auriculares y micrófono, x2 USB tipo A, Bluetooth y Wi-Fi. Por último, cabe mencionar que viene con el sistema operativo de Microsoft preinstalado.

Si echas un vistazo a las ofertas de Amazon verás que hay muchos portátiles por menos de 450 euros, pero la mayoría no están a la altura del HP 15-fd0163ns. En definitiva, si buscas un portátil asequible que tenga una excelente relación calidad-precio, este de HP es una apuesta segura.

