Mesa de análisis y debate Renting

LA RAZÓN organiza la mesa de análisis Renting, en la que se analizarán las perspectivas económicas y el crecimiento de este sector. El acto se celebrará a partir de las 10:15, en la sede de nuestro periódico

El debate estará dirigido por Carlos de Miguel, jefe de redacción del Motor de LA RAZÓN y participarán Damian Tokmayier, Head of Fleet, LCV, Used Cars and Residual Value Hyundai Motor España; David Henche, Head of Marketing & Communication AYVANS y José-Martín Castro Acebes, presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos.

Durante el encuentro se debatirán asuntos relacionados con el Renting como la innovación digital en la movilidad, la Inteligencia Artificial, Plan Moves y el impacto de los fabricantes Chinos en el mercado, entre otros.