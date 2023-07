Las motos Soriano, de nuevo en ruta y ahora totalmente eléctricas

En la estela de la Soriano Tigre, producida en Madrid en 1939, renace Soriano Motori como una empresa de lifestyle con el diseño de motos eléctricas de ingeniería avanzada que complementa con colecciones de moda de lujo. Por el momento ha lanzado 100 unidades de motocicletas, diseñadas y elaboradas de cero desde la fábrica del grupo en Lecco (Italia) a un precio a partir de 35.000 euros.

Las motos Soriano son las únicas eléctricas que cuentan con una caja de cambios para no prescindir de las sensaciones de las motos de combustión. Todas tienen cinco marchas más una marcha atrás, y un embrague hidráulico anti-rebote que permite reducciones evitando el bloqueo de la rueda trasera. Se presenta en tres versiones diferentes: la Giaguaro V1-R, con una potencia de 72 KW, la Giaguaro V1-S con 60 Kw y la Giaguaro V1-Gara con 75Kw. Dos motores se sitúan en el interior del chasis de doble viga de acero y ofrecen un par motor de 155Nm.

Cuenta con un sistema de refrigeración de dos radiadores delanteros a los que se añaden otros dos radiadores, uno para cada inversor. Las baterías de 20Kwh están alojadas encima de los dos motores y representan un tercio del peso total de la moto que alcanza los 255 Kg. La autonomía en autovía a 120 Km/H es de 180 kilómetros.

La suspensión delantera y trasera son de un solo amortiguador, los frenos delanteros son de doble disco de 320 mm con dos pinzas de cuatro pistones y el trasero de un solo disco de 260 mm. Las llantas son OZ de 17 pulgadas. La instrumentación, situada encima del manillar, consiste en una pantalla táctil de 8” con información de velocidad, marcha engranada, consumo de energía, carga restante y temperatura del motor.

Incorpora tres tipos sonidos Silent, Urban y Sound of the future, para no prescindir del rugido de las motos deportivas. El precio de las Soriano varía entre los 35.000 y los 50.000 euros en función de las prestaciones, y el fabricante declara ya tener vendidas el 50% de las unidades producidas.