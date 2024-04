Multas de hasta 400 euros si no cumples con la normativa de este accesorio del coche

Una bola de remolque es un accesorio práctico y fácil de usar, que nos permite transportar una variedad de cosas como caravanas, quads, motos, barcos, bicicletas, y más. Pero también puede causarnos problemas con tráfico si no conocemos la legislación al respecto. Aquí, te explicaremos todo lo que necesitas saber, para que puedas instalar una bola de remolque en tu vehículo sin miedo a recibir una multa.

Hay dos casos en los que llevar la bola del remolque puede considerarse una infracción de tráfico Isaac Cedercrantz Pexels

Lo cierto es que el Código de Circulación español no contiene ninguna referencia explícita que obligue a los conductores a desmontar la bola del vehículo una vez que deja de ser utilizada. Sin embargo, es importante mencionar dos casos en los que sí que podrías meterte en problemas por llevar este accesorio, porque podría ser considerado una infracción de tráfico:

Que esté homologado

Para legalizar la instalación de un enganche de remolque, lo más sencillo es escoger un modelo que esté homologado por la Unión Europea específicamente para nuestro vehículo (es el caso más común). Una vez instalado en un taller autorizado, hay que solicitar en la estación ITV una inspección por reforma de gravedad. En la cual se debe de aportar un informe de conformidad y un certificado de instalación del taller que se haya encargado de hacer el arreglo.

Lo normal es que el taller envíe una copia del certificado de instalación y de la ficha técnica de nuestro vehículo al fabricante del gancho. Y este emitirá entonces un informe de conformidad en formato electrónico. Si seguimos todos los trámites previstos dentro del plazo establecido, no deberíamos enfrentarnos a ningún problema. Lo que sí puede convertirse en un problema es que nos retrasemos en superar la inspección técnica de vehículos.

Podremos hacerlo en un plazo máximo de 15 días naturales, pero si un agente de tráfico nos da el alto y se percata de que tenemos una bola de remolque en nuestro coche sin la debida documentación... entonces sí podríamos tener un problema. Esto se consideraría una infracción grave que podría ser sancionada con una multa de hasta 400 euros.

Pero si nos hemos hecho cargo de todos los trámites establecidos en el plazo previsto, no debería haber ningún motivo de sanción. Y tampoco hay necesidad de retirar la bola cuando no llevemos el remolque enganchado. Los agentes de tráfico no pueden sancionarnos por ello, porque realmente no existe una norma que así lo indique. El único caso en el que pueden multarte, es si este elemento dificulta de alguna manera la identificación de nuestro vehículo:

La bola del remolque puede resultar de mucha utilidad, pero si no conocemos la normativa al respecto, nos podemos enfrentar a una multa Pexels

Que la matrícula sea visible

La sección inicial del artículo 14 del Reglamento General de Circulación precisa que la carga de un vehículo y los accesorios empleados para su acondicionamiento o protección deben estar dispuestos y sujetos de tal manera que no oculten los dispositivos de alumbrado o señalización luminosa, las placas o distintivos obligatorios y las advertencias manuales de los conductores.

Por otro lado, el artículo 9.2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece, de manera inequívoca, que los conductores deben garantizar que las placas de matrícula de sus vehículos no sufran ningún tipo de obstrucción que dificulte su lectura e identificación. Esto significa que la bola de remolque jamás debe obstaculizar la visibilidad de la matrícula. El incumplimiento de esta normativa se considera una infracción grave, y puede conllevar una sanción económica de hasta 200 euros.