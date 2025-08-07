El tiempo este jueves 7 de agosto en la Comunitat: calor a manta y se pueden volver a superar los 40 grados

Si ayer Guaddasséquies marcó 40 grados y Ontinyent también llegó a esa cifra, este jueves el termómetro puede marcar un nuevo récord en la Comunitat Valenciana en la semana de la ola de calor en toda España. La Agencia Estatal de Meteorología continúa con la alerta amarilla en toda la Comunitat, aunque las temperaturas más altas se notarán sobre todo en zonas del interior.

Las temperaturas continuarán este jueves significativamente altas en el interior de Valencia, irán en descenso en la mitad sur de esta provincia y en ligero ascenso o sin cambios en el resto, mientras que las mínimas tendrán pocos cambios.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de Valencia y Castellón por la tarde, y el viento soplará flojo variable, tendiendo a predominar la componente este la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central, según el pronóstico de la Aemet.

Para mañana viernes, se espera predominio de cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón y, la segunda mitad del día, intervalos de nubosidad alta en general, y temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en el interior de Valencia y Alicante.

El viento será moderado del nordeste en el litoral de Alicante, disminuyendo a flojo por la tarde; en el resto se espera viento flojo variable tendiendo a viento flojo del este y del sureste la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón: 31.3 y 22.5 grados

Valencia: 31.4 y 23.9 grados

Alicante: 33.4 y 22.1 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: SE 2 a 3 rolando temporalmente a componente N durante la madrugada. Marejadilla o rizada.

Aguas costeras de Valencia: SE 4 a 6 amainando de madrugada a variable 2 a 4 y rolando por la tarde a SE 3 a 4. Marejada a fuerte marejada disminuyendo temporalmente a marejadilla.

Aguas costeras de Alicante: SE 3, localmente 4 a 5 en el norte de Alicante amainando a variable 3 durante la noche y rolando por la tarde a SE 3 a 4. Marejadilla, temporalmente marejada en el norte. EFE