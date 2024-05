Pérdida o robo de matrículas: Pasos a seguir para evitar problemas legales

Al igual que todos los ciudadanos españoles están obligados a tener un documento de identificación, cada vehículo - ya sean coches, motos o camiones - que circula por nuestras carreteras también debe contar con una matrícula única que lo distinga. La mayoría de los vehículos del parque móvil de nuestro país utiliza la “matrícula ordinaria”; una placa compuesta por cuatro dígitos, tres letras consonantes (salvo la Ñ y Q) y una banda azul en el lateral izquierdo, que referencia su pertenencia a la Unión Europea.

Esta placa se coloca tanto en la parte frontal como en la trasera del vehículo, permitiendo a las autoridades acceder eficientemente a la información del vehículo. Este es el mismo motivo por el que los delincuentes suelen verse tentados a robar las matrículas de otros vehículos, para cometer delitos sin ser identificados.

Al hacer esto, cualquier actividad ilegal realizada con el vehículo que lleva la matrícula robada se rastrearía hasta el propietario del vehículo de donde se robó la matrícula, y no al verdadero delincuente. Por eso, es importante que, si descubrimos que las matrículas de nuestro vehículo han desaparecido, sepamos cómo debemos proceder para evitarnos problemas legales o de cualquier tipo.

¿Cómo debemos actuar ante la desaparición de la matrícula?

La desaparición de la matrícula del coche puede deberse a varios motivos. Uno de ellos puede ser la pérdida accidental, por ejemplo, si la matrícula se desprende durante la conducción y no se puede detener para recuperarla. Otra razón puede ser el robo, que es más probable si desaparecen ambas placas, delantera y trasera. En algunos casos, las matrículas pueden ser robadas con malas intenciones, como para usarlas en otro vehículo y cometer delitos. Así que, si descubres que la matrícula de tu coche ha desaparecido, debes seguir los siguientes pasos:

1. Denunciar la pérdida o robo a la policía. Aunque parezca que la matrícula se ha perdido por accidente, es crucial informarlo para tener un registro en caso de que alguien la encuentre y la use de manera inapropiada.

2. Notificar la pérdida a tu seguro. Después de reportar el incidente en comisaría, sería apropiado contactar a tu aseguradora para notificarles sobre la pérdida de la matrícula. Puede que necesites solicitar un servicio de grúa para trasladar tu vehículo a un taller donde instalarán una nueva placa, dado que no es permitido circular sin una. Además, algunas pólizas de seguro pueden cubrir los costos asociados al cambio de matrícula.

3. Solicita un duplicado. Pide un duplicado de la matrícula en un taller o tienda especializada. Necesitarás presentar la documentación del vehículo, como el permiso de circulación y la ITV. Esto es para que puedan comprobar que los datos de la matrícula coinciden con el registro del vehículo en la Dirección General de Tráfico.

4. Instala la nueva matrícula en tu coche. Asegúrate de limpiar bien el área del portamatrículas y comprobar que los anclajes y/o tornillos están en buen estado. Si la matrícula anterior se cayó, fue por una razón, y si no fue un accidente, puede que se retirara de manera brusca, causando posibles daños. Considera usar nuevos tornillos o adhesivos para instalar la nueva placa.

Recuerda también que la matrícula del coche debe estar siempre en buen estado. Es algo a lo que tenemos que estar muy atentos, porque una matrícula ilegible podría conllevar una sanción económica importante:

La multa por una matrícula ilegible

De acuerdo con lo detallado en el artículo 10 de la Ley de Tráfico se detalla claramente: “El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación”. Y su infracción contempla la aplicación de una multa de hasta 200 euros (reducida a 100€ con pronto pago) en el caso de que un agente de tráfico considere que la matrícula no está colocada en la posición correcta; que los dígitos están parcial o totalmente borrados, lo que impide su correcta identificación; que la placa tiene algún elemento decorativo (como una pegatina) que impide leer alguno de los números o de las letras; que la matrícula está en mal estado, parcialmente doblada o rota; o que la bombilla que ilumina la placa para su correcta legibilidad está apagada, o su potencia no es suficiente para identificar correctamente el vehículo.

Hasta 6.000 euros de multa

Hay otro tipo de multa mucho mayor que la que se impone por llevar la placa en mal estado: si se demuestra que el conductor ha tenido la intención de manipular la lectura de algún elemento identificador, mediante la colocación de algún tipo de elemento agregado, como cinta de embalaje para impedir su lectura, o piezas o aerosoles reflectantes; la sanción podría elevarse hasta los 6.000 euros y conllevar la retirada de seis puntos del carnet de conducir. Y es que, todos estos elementos pueden hacer que los radares de velocidad y otros mecanismos de control de la seguridad vial, sean incapaces de leer correctamente la matrícula.