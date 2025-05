¿Para qué sirven los puntos negros pequeños que están en el parabrisas del coche?

Tener un coche ofrece una gran flexibilidad y movilidad en términos de transporte y circulación. Sin embargo, hay que dedicarles tiempo para tener todo lo necesario al día. Dentro de esto está toda la documentación (permiso de circulación, seguro obligatorio e ITV) y las revisiones periódicas que debes hacerle al vehículo (frenos, filtros, neumáticos, limpieza y otros líquidos).

Sin embargo, también se necesita saber algo de su funcionamiento. Aunque no es necesario ser un mecánico, es útil saber cómo funciona y cómo arreglar aquellos pequeños fallos que pueda tener el vehículo como un cambio de luces, un cambio de aceite o saber actuar ante un pinchazo.

¿Para qué sirven los puntos negros del parabrisas del coche?

En este sentido, los coches tienen una gran cantidad de. Aunque los más modernos vienen con algunos sistemas ADAS como puede ser la alerta de salida de carril, ayuda en atascos o la detección de ángulos muertos, algunos más antiguos siguen contando con sofisticados sistemas que nos ayudan a tener una conducción más segura.

En distintos cristales de los coches, e incluso en algunas motos se puede observar una hilera o revestimiento cerámico con miles de puntos que bordan los cristales como cubriéndolos. A esta hilera se le conoce como "frita".

Se trata de la unión entre el cristal y el mismo marco. Según la Asociación Nacional de fabricantes de fritas, esmaltes y colores cerámicos, la frita " es una mezcla de sustancias químicas inorgánicas obtenida por enfriamiento rápido de un fundido, que es una combinación compleja de materiales, convirtiendo las sustancias químicas así elaboradas en compuestos vítreos insolubles que se presentan en forma de escamas o gránulos".

Pero no solo sirve de unión entre el cristal y el marco, sino que también oculta el adhesivo de uretano (el que más se utiliza hoy en día) y lo protege de la radiación UV del sol. Esto hace que el cristal sea más resistente y duradero. Por último está la función estética, y es que hace que el vehículo no se vea tan diáfano, sino que tenga una estética más esbelta y resaltada que otros vehículos que no la poseen.

¿Cómo eliminar los puntos de suciedad que salen en el parabrisas del coche?

En ocasiones pueden salir pequeñas motas en el parabrisas de los vehículos causados por la suciedad y el viento que hace que se adhieran al cristal. Estos puntos pueden resultar siendo molestos e incluso dificultar la visión mientras se conduce. Por esto, es importante saber cómo eliminarlos de forma fácil y sencilla.

1. Vinagre: Una de las maneras más fáciles de limpiar estas pequeñas motas es con vinagre. Es barato, fácil de encontrar y funciona realmente bien.

Se debe mezclar vinagre con agua a partes iguales en un atomizador. Rocíelo sobre el parabrisas y déjalo actuar unos cinco minutos. Luego, toma un paño suave o una esponja y frótalo suavemente. El vinagre ayuda a disolver los depósitos de minerales o las manchas de agua que pueden formar esos molestos puntos.

2. Lana de acero: Aunque parezca que puede dañar el cristal, debe ser lo suficientemente fina para no rayar el parabrisas. Simplemente hay que frotarlo sobre los puntos sin mucha fuerza y limpiar con el limpiador de vidrios habitual.

3. Barra de arcilla: Cosas como la savia de los árboles o el alquitrán que dejan manchas difíciles, aunque no son rival para una barra de arcilla.

Continúe y lubrique el vidrio con agua jabonosa o un lubricante de barra de arcilla y luego frote suavemente sobre el parabrisas. Al principio puede ser un poco extraño, pero a medida que la barra de arcilla se desliza sobre el vidrio, sentirás que se vuelve más suave a medida que recoge los pequeños contaminantes.

4. Pulidor de vidrio: Si su parabrisas tiene pequeñas picaduras o manchas grabadas, el pulidor de vidrio puede ser su mejor opción. Puedes usarlo con una pulidora si tienes una o simplemente aplicarlo a mano para áreas más pequeñas.

Para hacerlo a mano, solo tienes que poner una pequeña cantidad de pulimento en un paño de microfibra y frotarlo suavemente sobre el cristal con movimientos circulares. Suaviza pequeñas imperfecciones en el vidrio, lo que puede ayudar a eliminar esas motas y hacer que el parabrisas se vea más claro.