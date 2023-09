¿Quién paga la multa si un pasajero no lleva puesto el cinturón? ¿el conductor o el pasajero?

El cinturón de seguridad es el dispositivo de seguridad pasiva más efectivo que existe. Estamos hablando de que, en caso de que tengamos un accidente de tráfico a gran velocidad, los pasajeros que lleven el cinturón abrochado tendrán un 75% menos de posibilidades de sufrir lesiones graves comparados con los que no lo llevan. Por esta razón, el Reglamento General de Circulación exige que todos los ocupantes de un vehículo lo usen mientras el motor esté encendido. No cumplir con esta norma está considerado como una infracción grave, penada con una multa de 200 euros y la pérdida de tres puntos del carnet de conducir. Pero, ¿qué pasa si es un pasajero en lugar del conductor el que no lleva el cinturón abrochado?

Indicador del cinturón de seguridad La Razón

¿Quién es el responsable?

Existe la creencia de que, si un agente de tráfico encuentra a algún pasajero sin el cinturón de seguridad puesto, la responsabilidad es del conductor y que, por lo tanto, será él quien tendrá que abonar la multa de 200 euros. Esto es totalmente falso. El conductor tiene la responsabilidad moral de asegurarse de que todos los ocupantes del vehículo cumplen con las normas establecidas por el Reglamento General de Circulación. Ahora bien, eso no significa que se le pueda hacer a él legalmente responsable de las decisiones que tome un tercero por su cuenta.

De hecho, esta aclaración está claramente explicada en el Reglamento General de Circulación, donde se dice que "la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción”. O sea, que no serán responsables ni el conductor ni el dueño del vehículo, sino el pasajero que no lleve el cinturón de seguridad abrochado. Eso sí, la multa será sólo económica y no conllevará pérdida de puntos.

La única excepción a esta norma es el infractor sea menor de edad. En este caso, no será él quien deberá afrontar el coste de la sanción, sino que será el adulto que esté a cargo del mismo. De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores: “Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de 18 años, responderán solidariamente con él sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores”. Existen circunstancias en las que podría considerarse incluso un delito penal.

Por qué la DGT aconseja abrochar siempre el cinturón de seguridad de los asientos traseros, incluso si no hay nadie sentado Luke Miller Pexels

En resumen, la responsabilidad de llevar el cinturón de seguridad abrochado recae directamente en cada pasajero. El conductor no puede ser penalizado por las decisiones que tomen los demás ocupantes del vehículo, salvo que se trate de menores de edad. En este caso, no hay excusas que valgan: siempre deben llevar abrochado el cinturón.