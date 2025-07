Christian Gálvez y Patricia Pardo celebran su aniversario con una emotiva declaración de amor

Christian Gálvez y Patricia Pardo han demostrado que la discreción también puede escribir una gran historia de amor. Este 2025 celebran su tercer aniversario de boda, y lo hacen como mejor saben: con ternura, poesía y un compromiso cada vez más firme. Lejos de las alfombras rojas y las portadas, su vínculo ha crecido "pasiño a pasiño", como reza el lema que suelen utilizar en redes sociales, con naturalidad, constancia y una complicidad que emociona.

El presentador ha compartido en Instagram un mensaje que desarma por su honestidad emocional. "Ojalá nunca dejes de mirarme así con esos ojos, ni dejes de sonreír tan bonito a mi lado. Te amo X 999", escribía, haciendo alusión al número que para la pareja encierra un significado íntimo y poderoso. Pero Gálvez no se ha quedado ahí. En un giro poético, ha dedicado unas palabras que bien podrían figurar en un libro de versos contemporáneo: "A Patricia, la mujer de mi vida, porque las rosas florecieron. En el Edén, en Galicia, en Tierra Santa y en nuestros corazones". Una oda al amor maduro, al compromiso real y a la familia ensamblada que han construido juntos.

"Mi faro y mi horizonte"

La periodista gallega no tardó en responderle con una frase simple, pero cargada de simbolismo: "Eres mi faro y mi horizonte. ¡Feliz tercer aniversario! Te amo", sellando así un intercambio que ha derretido a sus seguidores. Con sus habituales emoticonos de luz y pasos, Patricia revalidaba esa complicidad silenciosa que los une.

Detrás de estas dulces palabras se esconde una etapa de plenitud para la pareja. No solo comparten la crianza del pequeño Luca, nacido el año pasado, sino también una nueva vida en su hogar a las afueras de Madrid y una escapada soñada en Galicia. Todo indica que este aniversario no es solo una fecha marcada en el calendario, sino una declaración de intenciones: seguir caminando juntos, paso a paso, como hasta ahora. Porque cuando el amor es auténtico, no necesita estridencias. Solo verdad.